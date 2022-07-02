Дочка Александра Серова сбежала от папы

Дочь певца Александра Серова решила съехать от отца. Девушка долгое время жила с семьей в доме своего знаменитого отца. При этом Мишель жаловалась, что из-за сложного характера родителя не может пригласить в гости даже собственную мать, которая очень хотела бы помочь ей с детьми. Похоже, терпению наследницы пришел конец и она покинула гостеприимный кров, о чем сама же сообщила в своем микроблоге. Причем, вывезла всю мебель. И собирала ее в спешке за один день.«Я за один день собрала спальни, кухню, гостиную, прихожую, ванные комнаты», — пишет она. И добавляет: «Пожили у дедушки и хватит». Александр Серов тоже не отказался от комментария по этому поводу, хотя и несколько нервного. «Она уже выставила все? Она переезжает к мужу. У мужа такая большая же дача, они решили переехать туда. А что она выставила там, я не понимаю? Она любит что-нибудь «нарисовать»», — заявил исполнитель порталу BLITZ.center.