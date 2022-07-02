Дочка Александра Серова сбежала от папы
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Дочка Александра Серова сбежала от папы

Дочка Александра Серова сбежала от папы
Дочь певца Александра Серова решила съехать от отца. Девушка долгое время жила с семьей в доме своего знаменитого отца. При этом Мишель жаловалась, что из-за сложного характера родителя не может пригласить в гости даже собственную мать, которая очень хотела бы помочь ей с детьми. Похоже, терпению наследницы пришел конец и она покинула гостеприимный кров, о чем сама же сообщила в своем микроблоге. Причем, вывезла всю мебель. И собирала ее в спешке за один день.
«Я за один день собрала спальни, кухню, гостиную, прихожую, ванные комнаты», — пишет она. И добавляет: «Пожили у дедушки и хватит». Александр Серов тоже не отказался от комментария по этому поводу, хотя и несколько нервного. «Она уже выставила все? Она переезжает к мужу. У мужа такая большая же дача, они решили переехать туда. А что она выставила там, я не понимаю? Она любит что-нибудь «нарисовать»»,  — заявил исполнитель порталу BLITZ.center.
# Шоу-бизнес Серов Александр
По материалам: z-aya

Последние новости

Усадьба Римского-Корсакова загорелась в Псковской области
Усадьба Римского-Корсакова загорелась в Псковской области
Новый уровень битбокса
Новый уровень битбокса
Егор Крид загремел в больницу
Егор Крид загремел в больницу
Четыре истребителя Израиля нанесли удар по Сирии
Четыре истребителя Израиля нанесли удар по Сирии
Асмус высказалась об эмиграции из России
Асмус высказалась об эмиграции из России
Как с помощью продуктов можно улучшить настроение и избавиться от депрессии
Как с помощью продуктов можно улучшить настроение и избавиться от
ЧП: Умер создатель Чебурашки
ЧП: Умер создатель Чебурашки
Кристина Асмус рассказала о тяжестях съемок
Кристина Асмус рассказала о тяжестях съемок
Анна Нетребко устроила вечеринку в честь прощания с особняком
Анна Нетребко устроила вечеринку в честь прощания с особняком
Дочка Александра Серова сбежала от папы
Дочка Александра Серова сбежала от папы
Юрий Шатунов сильно боялся рано умереть
Юрий Шатунов сильно боялся рано умереть
От белья до декора: 7 вещей для романтического ужина
От белья до декора: 7 вещей для романтического ужина

Топ на сегодня

Лера Кудрявцева запечатлела забавное развлечение дочери
Лера Кудрявцева запечатлела забавное развлечение дочери
Астролог Лариса Андерсен рассказала, что принесет Близнецам 2,07,22
Астролог Лариса Андерсен рассказала, что принесет Близнецам 2,07,22
Сергей Жуков признался, что врачи его здорово напугали
Сергей Жуков признался, что врачи его здорово напугали
Оксана Федорова показала фигуру на пляжном фото из Сочи
Оксана Федорова показала фигуру на пляжном фото из Сочи
Российская ПВО сработала по целям на окраине Херсона
Российская ПВО сработала по целям на окраине Херсона

Еще по теме

Внебрачная дочь Александра Серова требует от певца 100 миллионов
Дочка Александра Серова рассказала, почему мама не приходит к ним в дом
Александра Серова тепло поздравила дочь с днем рождения
Дочка Александра Серова высказалась о ссоре с матерью