Доктор Мясников раскритиковал термин «биологические женщины»
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Доктор Мясников раскритиковал термин «биологические женщины»

Доктор Мясников раскритиковал термин «биологические женщины»Врач Мясников возмутился из-за термина «биологические женщины» в научной статье

Врач и ведущий программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1» Александр Мясников раскритиковал термин «биологические женщины», который он встретил в научной статье. Мнением специалист поделился в своем Telegram-канале.

Доктор опубликовал скриншот статьи за авторством двух американских женщин-врачей. «Объемные образования в груди у биологических женщин», — гласит название материала.

«Женщины, которые женщины! Вы теперь не женщины, а "биологические женщины"… Так вас теперь называют в научных статьях. (...) Я охреневаю!» — возмутился Мясников. В своем аккаунте в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) он, комментируя этот термин, также заявил, что женщин «просто отменили».

Термин «биологическая женщина» обычно означает женщину, которая, в отличие от трансгендерной женщины, родилась таковой: имеет соответствующие половые признаки и XX-хромосомы. Аналогично используется выражение «биологический мужчина». Оба термина регулярно вызывают бурные дискуссии о своей корректности.

Ранее доктор Мясников также возмутился из-за термина «женский пенис», который прочитал в статье. Кроме того, он порассуждал о ценностях западной демократии.

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По материалам: lenta.ru

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