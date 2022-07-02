«Долго не могла успокоиться»: врач сборной России о стрессе Валиевой во время допинг-скандала

Юную российскую фигуристку на прошедшей зимней Олимпиаде обвинили в положительной допинг-пробе. Скандал до сих пор не утихает, а сама Валиева восприняла это очень эмоционально.

Молодая фигуристка была главной претенденткой на золотую медаль в женском одиночном катании на прошедшей Олимпиаде, если бы в историю не вмешались судьи и политика. После командного соревнования, где наши победили с отрывом, у Валиевой неожиданно нашли положительную допинг-пробу. Целую неделю весь мир следил за развитием событий и пытался угадать — допустят ли ее к другим соревнованиям, сможет ли она выстоять, заберут ли медаль у команды?

И хоть Валиева с виду держалась молодцом, оказывается, в душе у нее кипели нешуточные страсти.

«Поначалу она даже вида не подавала, что есть повод для волнения. Просто и с достоинством реагировала, ждала, как разрешится ситуация. Но тут выяснилось, что из-за ее допинг-пробы под угрозой вся команда. И такой поворот она восприняла очень эмоционально — расплакалась, долго не могла успокоиться», — рассказал врач сборной России Филипп Шветский.

По словам медика, фигуристка ни в чем не виновата и ее незаслуженно хотели обвинить, а также специально таскали по слушаниям и не давали выспаться перед важным стартом. Камиле было тяжело и, как выясняется сейчас, не только из-за себя, но и из-за команды. «Вот это и есть показатель, что она не просто хорошо воспитанная девочка, а личность. Для нее стало травмой, стрессом, что она подвела команду, что пострадают ее товарищи», — сказал Филипп Шветский.

Отметим, что на прошедших играх Камила на командном турнире завоевала золотую медаль, а вот в соревнованиях одиночниц стала лишь четвертой. Золото взяла Анна Щербакова, серебро у Александры Трусовой.