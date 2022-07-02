«Долго не могла успокоиться»: врач сборной России о стрессе Валиевой во время допинг-скандала
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » «Долго не могла успокоиться»: врач сборной России о стрессе Валиевой во время допинг-скандала

«Долго не могла успокоиться»: врач сборной России о стрессе Валиевой во время допинг-скандала

«Долго не могла успокоиться»: врач сборной России о стрессе Валиевой во время допинг-скандала

Юную российскую фигуристку на прошедшей зимней Олимпиаде обвинили в положительной допинг-пробе. Скандал до сих пор не утихает, а сама Валиева восприняла это очень эмоционально.


Молодая фигуристка была главной претенденткой на золотую медаль в женском одиночном катании на прошедшей Олимпиаде, если бы в историю не вмешались судьи и политика. После командного соревнования, где наши победили с отрывом, у Валиевой неожиданно нашли положительную допинг-пробу. Целую неделю весь мир следил за развитием событий и пытался угадать — допустят ли ее к другим соревнованиям, сможет ли она выстоять, заберут ли медаль у команды?

И хоть Валиева с виду держалась молодцом, оказывается, в душе у нее кипели нешуточные страсти.

«Поначалу она даже вида не подавала, что есть повод для волнения. Просто и с достоинством реагировала, ждала, как разрешится ситуация. Но тут выяснилось, что из-за ее допинг-пробы под угрозой вся команда. И такой поворот она восприняла очень эмоционально — расплакалась, долго не могла успокоиться», — рассказал врач сборной России Филипп Шветский.

По словам медика, фигуристка ни в чем не виновата и ее незаслуженно хотели обвинить, а также специально таскали по слушаниям и не давали выспаться перед важным стартом. Камиле было тяжело и, как выясняется сейчас, не только из-за себя, но и из-за команды. «Вот это и есть показатель, что она не просто хорошо воспитанная девочка, а личность. Для нее стало травмой, стрессом, что она подвела команду, что пострадают ее товарищи», — сказал Филипп Шветский.

Отметим, что на прошедших играх Камила на командном турнире завоевала золотую медаль, а вот в соревнованиях одиночниц стала лишь четвертой. Золото взяла Анна Щербакова, серебро у Александры Трусовой.

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

Последние новости

Финансовый гороскоп на неделю с 4 по 10 июля 2022 года
Финансовый гороскоп на неделю с 4 по 10 июля 2022 года
В Чувашии открыли мемориал строителям Сурского и Казанского оборонительных рубежей
В Чувашии открыли мемориал строителям Сурского и Казанского
Любители азиаток оценят красавиц
Любители азиаток оценят красавиц
Сергей Жуков признался, что врачи его здорово напугали
Сергей Жуков признался, что врачи его здорово напугали
Алла Пугачева обманом спасла подругу
Алла Пугачева обманом спасла подругу
«Долго не могла успокоиться»: врач сборной России о стрессе Валиевой во время допинг-скандала
«Долго не могла успокоиться»: врач сборной России о стрессе Валиевой
В России оценили заявления о подаче Украиной новой жалобы в суд ООН
В России оценили заявления о подаче Украиной новой жалобы в суд ООН
Герой «Игры на понижение» предсказал продолжение падения цены биткоина
Герой «Игры на понижение» предсказал продолжение падения цены биткоина
Slime Rancher 2 выйдет в Game Pass осенью сначала в раннем доступе
Slime Rancher 2 выйдет в Game Pass осенью сначала в раннем доступе
В Германии назвали ответственного за высокую инфляцию в Европе
В Германии назвали ответственного за высокую инфляцию в Европе
IRK.ru опубликовал виртуальный проект от МТС о Шишкинских писаницах
IRK.ru опубликовал виртуальный проект от МТС о Шишкинских писаницах
Горина и Бухынбалтэ зарыли топор войны
Горина и Бухынбалтэ зарыли топор войны

Топ на сегодня

Команда Cardano определила сроки хардфорка Vasil
Команда Cardano определила сроки хардфорка Vasil
Гороскоп от Тамары Глобы на 2 июля 2022 года: кому следует быть осторожными на работе в этот день
Гороскоп от Тамары Глобы на 2 июля 2022 года: кому следует быть
Клиентов российских банков начали оценивать по принципу светофора
Клиентов российских банков начали оценивать по принципу светофора
Звезда "Улиц разбитых фонарей" рассказала о тяжелой болезни, из-за которой села в инвалидную коляску
Звезда "Улиц разбитых фонарей" рассказала о тяжелой
Иркутский филиал МНТК продолжает акцию по проверке зрения работникам предприятий города
Иркутский филиал МНТК продолжает акцию по проверке зрения работникам

Еще по теме

Стало известно, как Камила Валиева получила запрещенный препарат
CAS разрешил Валиевой продолжить выступление на Олимпиаде
В МОК рассказали о способе попадания запрещенного вещества в организм Валиевой
Алина Кабаева считает, что Валиеву просто уничтожили, чтобы отнять золото