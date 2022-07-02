Егор Крид загремел в больницу

Вчера артист жаловался на неважное самочувствие, а сегодня сообщил поклонникам, что находится в больнице. Правда, Егор Крид не стал уточнять, что с ним произошло.

В личном блоге исполнитель опубликовал фото, сделанное в больничной палате, и попросил фанатов не беспокоиться о нем.

«Вчера вечером решил на пару дней сменить обстановочку… Это моя хата на выходные. Я, весь обвешанный проводами, весь день разговариваю с врачами и так далее. Начался день рано, в 6:00 утра. Не спал, после, в течение дня, вырубался между приемами. Сегодня было все, даже сеанс гипноза.

Тут, конечно, чуть скучновато одному в четырех белых стенах, но если что есть кнопка вызова медсестры. Общее состояние — пойдет. Я взял с собой макбук и подумал, может, стрим запустить? Стрим с подарками проведу в понедельник. В общем на связи, хотел просто поделиться, чтобы вы меня не теряли», — рассказал 28-летний Крид.

Сейчас поклонники желают Егору скорейшего восстановления и возвращения к привычному ритму жизни. «Егор, мы тебя ждем!»; «Пусть все будет хорошо, выздоравливай!»; «Не буду спрашивать, что произошло, но желаю здоровья!»; «Брат, тебе надо было дать себе передышку. Набирайся сил! Следи за здоровьем!» — отмечают пользователи Сети.