Егор Крид загремел в больницу
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Егор Крид загремел в больницу

Егор Крид загремел в больницу

Вчера артист жаловался на неважное самочувствие, а сегодня сообщил поклонникам, что находится в больнице. Правда, Егор Крид не стал уточнять, что с ним произошло.


В личном блоге исполнитель опубликовал фото, сделанное в больничной палате, и попросил фанатов не беспокоиться о нем.

«Вчера вечером решил на пару дней сменить обстановочку… Это моя хата на выходные. Я, весь обвешанный проводами, весь день разговариваю с врачами и так далее. Начался день рано, в 6:00 утра. Не спал, после, в течение дня, вырубался между приемами. Сегодня было все, даже сеанс гипноза.

Тут, конечно, чуть скучновато одному в четырех белых стенах, но если что есть кнопка вызова медсестры. Общее состояние — пойдет. Я взял с собой макбук и подумал, может, стрим запустить? Стрим с подарками проведу в понедельник. В общем на связи, хотел просто поделиться, чтобы вы меня не теряли», — рассказал 28-летний Крид.

Сейчас поклонники желают Егору скорейшего восстановления и возвращения к привычному ритму жизни. «Егор, мы тебя ждем!»; «Пусть все будет хорошо, выздоравливай!»; «Не буду спрашивать, что произошло, но желаю здоровья!»; «Брат, тебе надо было дать себе передышку. Набирайся сил! Следи за здоровьем!» — отмечают пользователи Сети.

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

Последние новости

Усадьба Римского-Корсакова загорелась в Псковской области
Усадьба Римского-Корсакова загорелась в Псковской области
Новый уровень битбокса
Новый уровень битбокса
Егор Крид загремел в больницу
Егор Крид загремел в больницу
Четыре истребителя Израиля нанесли удар по Сирии
Четыре истребителя Израиля нанесли удар по Сирии
Асмус высказалась об эмиграции из России
Асмус высказалась об эмиграции из России
Как с помощью продуктов можно улучшить настроение и избавиться от депрессии
Как с помощью продуктов можно улучшить настроение и избавиться от
ЧП: Умер создатель Чебурашки
ЧП: Умер создатель Чебурашки
Кристина Асмус рассказала о тяжестях съемок
Кристина Асмус рассказала о тяжестях съемок
Анна Нетребко устроила вечеринку в честь прощания с особняком
Анна Нетребко устроила вечеринку в честь прощания с особняком
Дочка Александра Серова сбежала от папы
Дочка Александра Серова сбежала от папы
Юрий Шатунов сильно боялся рано умереть
Юрий Шатунов сильно боялся рано умереть
От белья до декора: 7 вещей для романтического ужина
От белья до декора: 7 вещей для романтического ужина

Топ на сегодня

Лера Кудрявцева запечатлела забавное развлечение дочери
Лера Кудрявцева запечатлела забавное развлечение дочери
Астролог Лариса Андерсен рассказала, что принесет Близнецам 2,07,22
Астролог Лариса Андерсен рассказала, что принесет Близнецам 2,07,22
Сергей Жуков признался, что врачи его здорово напугали
Сергей Жуков признался, что врачи его здорово напугали
Оксана Федорова показала фигуру на пляжном фото из Сочи
Оксана Федорова показала фигуру на пляжном фото из Сочи
Российская ПВО сработала по целям на окраине Херсона
Российская ПВО сработала по целям на окраине Херсона

Еще по теме

Егор Крид решил обменять Gelandewagen на лайки
«Это любовь» — Егор Крид и фанатки встретились в шесть утра
Егор Крид опубликовал постельный снимок
Егор Крид объяснил причину расставания с Дарьей Клюкиной