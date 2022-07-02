Еврокомиссия прояснила детали эмбарго на российскую нефть

Вадим Карасев

Еврокомиссия введет эмбарго на смеси с российской нефтью ради борьбы с обходом санкций

Еврокомиссия представила разъяснения по эмбарго на российскую нефть, которое ввели в рамках очередного пакета санкций в начале июня. В ЕК пояснили, что под запрет попадет не только нефть в чистом виде, но и в составе смесей (блендов). Об этом пишет РБК.

На такой шаг идут ради борьбы с физическими и юридическими лицами, которые могут попытаться обойти санкции. Отмечается, что использование таких блендов достаточно популярно в Европе. ЕК будет запрещать все смеси, даже если помимо российской там содержится нероссийская нефть.

При этом ЕС разрешил ввозить на свою территорию нефтепродукты, произведенные из российской нефти на иностранных НПЗ. РБК уже направил запросы в пресс-службы крупнейших российских нефтяных компаний — «Роснефти», «Лукойла» и «Газпром нефти» — за комментариями. Пока ответа не последовало.

Швейцария также собирается ввести эмбарго на нефть из РФ, повторяя санкции Евросоюза в отношении Москвы, о чем стало известно 29 июня.