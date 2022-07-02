Германия испугалась остановки поставок российского газа и призвала его экономить
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Экономика » Германия испугалась остановки поставок российского газа и призвала его экономить

Германия испугалась остановки поставок российского газа и призвала его экономить

Германия испугалась остановки поставок российского газа и призвала его экономитьРегулятор ФРГ боится остановки поставок российского газа и призывает его экономить

Глава Федерального сетевого агентства (регулятор ФРГ) Клаус Мюллер допустил полное прекращение поставок газа из России и призвал немцев экономить топливо, передает Allgemeine Zeitung.

«Россия на протяжении десятилетий независимо от того, какими бы плохими ни были отношения, придерживалась действующих договоренностей. С некоторых пор это иначе», — отметил он. Россия снизила поставки по «Северному потоку» в Германию и Европу на 60 процентов. «Технические причины, которыми это обосновывают, нас не убеждают», — подчеркнул Мюллер.

По словам главы агентства, тысячи компаний Германии испугало проведение запланированных летом технических работ на «Северном потоке», они боятся, что российский газ больше не поступит в ФРГ. Мюллер призвал владельцев домов и квартир перепроверить газовые котлы и батареи и перевести их в более экономный режим. По его словам, «это позволит сократить потребление газа на 10-15 процентов». Мюллер добавил, что двенадцать недель до начала отопительного сезона нужно использовать для подготовки.

Ранее стало известно, что правительство Германии ищет возможность ввести сбор, который будут платить все потребители газа. В стране запущена вторая из трех фаз экстренного государственного плана по противодействию энергетическому кризису.


# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Германия испугалась остановки поставок российского газа и призвала его экономить
Германия испугалась остановки поставок российского газа и призвала
Реконструкция улицы Карбышева выполнена на 80%
Реконструкция улицы Карбышева выполнена на 80%
В афганской школе прогремел взрыв
В афганской школе прогремел взрыв
Чем сейчас занимаются студии Xbox — 30+ проектов в разработке и поддержке
Чем сейчас занимаются студии Xbox — 30+ проектов в разработке и
Тиграна придётся женить на Белой
Тиграна придётся женить на Белой
Подборка гифок (25 гифок) - 01.07.2022
Подборка гифок (25 гифок) - 01.07.2022
Данко: «Галкина ожидает тюрьма, ему дадут лет 15. На зоне Максим будет развлекать зэков»
Данко: «Галкина ожидает тюрьма, ему дадут лет 15. На зоне Максим
На Западе отреагировали на указ Путина о национализации «Сахалина-2»
На Западе отреагировали на указ Путина о национализации «Сахалина-2»
Причины, из-за которых не стоит поливать растения в жаркую погоду
Причины, из-за которых не стоит поливать растения в жаркую погоду
В официальные российские магазины вернулись Xbox Series X
В официальные российские магазины вернулись Xbox Series X
Владимир Епифанцев, живущий с тремя женщинами: «У тебя любовницы, у нее – любовники»
Владимир Епифанцев, живущий с тремя женщинами: «У тебя любовницы, у
Подборка картинок. Вечерний выпуск (30 фото) - 01.07.2022
Подборка картинок. Вечерний выпуск (30 фото) - 01.07.2022

Топ на сегодня

Появились вакансии в сфере параллельного импорта с зарплатой в 100 тысяч рублей
Появились вакансии в сфере параллельного импорта с зарплатой в 100
Мирослава Карпович после слухов о Прилучном, высказалась о личной жизни
Мирослава Карпович после слухов о Прилучном, высказалась о личной
Лера Кудрявцева запечатлела забавное развлечение дочери
Лера Кудрявцева запечатлела забавное развлечение дочери
Европа нашла новую мишень для санкций против России
Европа нашла новую мишень для санкций против России
История. Как натурщица Дина Верни стала музой французских художников и исполнительницей русских блатных песен
История. Как натурщица Дина Верни стала музой французских художников

Еще по теме

Die Zeit призывает немцев экономить газ, чтобы не платить Путину
Постпред РФ : ЕС не достиг цели по снижению зависимости от газа из России
Госдума: Киеву надо оплатить российский газ в Геническе
Газпром за две недели в августе нарастил поставки газа в Германию на 11,7%