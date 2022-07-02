Германия испугалась остановки поставок российского газа и призвала его экономить

Вадим Карасев

Регулятор ФРГ боится остановки поставок российского газа и призывает его экономить

Глава Федерального сетевого агентства (регулятор ФРГ) Клаус Мюллер допустил полное прекращение поставок газа из России и призвал немцев экономить топливо, передает Allgemeine Zeitung.

«Россия на протяжении десятилетий независимо от того, какими бы плохими ни были отношения, придерживалась действующих договоренностей. С некоторых пор это иначе», — отметил он. Россия снизила поставки по «Северному потоку» в Германию и Европу на 60 процентов. «Технические причины, которыми это обосновывают, нас не убеждают», — подчеркнул Мюллер.

По словам главы агентства, тысячи компаний Германии испугало проведение запланированных летом технических работ на «Северном потоке», они боятся, что российский газ больше не поступит в ФРГ. Мюллер призвал владельцев домов и квартир перепроверить газовые котлы и батареи и перевести их в более экономный режим. По его словам, «это позволит сократить потребление газа на 10-15 процентов». Мюллер добавил, что двенадцать недель до начала отопительного сезона нужно использовать для подготовки.

Ранее стало известно, что правительство Германии ищет возможность ввести сбор, который будут платить все потребители газа. В стране запущена вторая из трех фаз экстренного государственного плана по противодействию энергетическому кризису.



