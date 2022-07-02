Германия конфисковала три танкера "Газпрома" с СПГ

Вадим Карасев

Правительство ФРГ конфисковало три танкера со сжиженным газом, принадлежавшие дочерней компании Газпрома Gazprom Germania. Об этом сообщает издание The Telegraph.

Так, государственной собственностью Германии стали танкеры "Амур" и "Обь", зафрахтованные компанией до 2028 года, и Clean Energy, арендованный до 2026 года. Владелец двух танкеров, американская фирма Dynagas LNG Partners, подчеркнул, что Федеральное сетевое агентство Германии взяло их под свой контроль "на неограниченный период времени".

Ранее сообщалось, что правительство Австрии в ближайшее время опубликует поправку к закону о газовой промышленности, по которой официальная Вена получит право национализировать хранилище российской нефтегазовой корпорации "Газпром" в Хайдахе и передать его другой фирме.

В Германии испугались остановки газопровода и призвали граждан экономить топливо

Руководитель Федерального сетевого агентства Германии Клаус Мюллер рассказал о возможном полном прекращении импорта газа из России, призвав граждан страны экономить голубое топливо. Об этом сообщает журнал Allgemeine Zeitung.

"Россия на протяжении десятилетий независимо от того, какими бы плохими ни были отношения, придерживалась действующих договоренностей. С некоторых пор это иначе. Технические причины, которыми это [сокращение поставок газа по "Северному потоку"] обосновывают, нас не убеждают", — заявил Мюллер.

Как утверждает руководитель энергетического регулятора, тысячи крупных фирм ФРГ опасаются проведения запланированных на июль технических работ на трубопроводе "Северный поток": им кажется, что газ из России больше не поступит в Германию. В связи с этим Мюллер настоятельно порекомендовал владельцам домов и квартир перепроверить газовые котлы и батареи, переведя их в более экономный режим. Мюллер подчеркнул, что экономия "позволит сократить потребление газа на 10-15%", и призвал использовать минимум двенадцать недель до начала отопительного сезона для подготовки к худшему сценарию.

В середине июня "Газпром" снизил прокачку газа по трубопроводу "Северный поток". Причиной стали проблемы с оборудованием Siemens. Темпы экспорта в страны дальнего зарубежья, в том числе "недружественные", снижаются, однако российская компания выполняет все обязательства согласно подтвержденным заявкам. По информации Gas Infrastructure Europe, по состоянию на июнь в европейских газохранилищах содержалось 26 млрд кубометров газа, однако потребители были вынуждены перейти к расходованию запасов из-за сокращения поставок из России.