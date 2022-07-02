Герой «Игры на понижение» предсказал продолжение падения цены биткоина
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Экономика » Герой «Игры на понижение» предсказал продолжение падения цены биткоина

Герой «Игры на понижение» предсказал продолжение падения цены биткоина

Герой «Игры на понижение» предсказал продолжение падения цены биткоина


Предсказавший ипотечный кризис 2007 года инвестор Майкл Бьюрри допустил, что текущая ситуация на рынке — середина медвежьего цикла для биткоина.


[media=https://twitter.com/michaeljburry/status/1542603312867905538?ref_src=twsrc%5Etfw]

Ставший прототипом героя фильма "Игра на понижение" инвестор считает, что первая криптовалюта может продолжить падение.


"С поправкой на инфляцию в первом полугодии S&P 500 снизился на 25–26%, Nasdaq — на 34–35%, биткоин — на 64–65%. Это было многократное сжатие. Далее — сокращение доходов. Так что, может быть, на полпути", — написал Бьюрри.


Популярный в Twitter исследователь DeFi под псевдонимом FatManTerra с пессимизмом прокомментировал его сообщение:


"Некоторые вещи лучше оставлять недосказанными. Не рекомендую больше подобных историй ради людей, нашей индустрии (и вашего бизнеса)".



Касательно бизнеса Бьюрри пользователи напомнили, что инвестор специализируется на коротких позициях. В октябре 2021 года он заинтересовался возможностью шорта по криптовалютам.


Бьюрри одним из первых предсказал крах рынка ипотечного кредитования в США. Он поставил все деньги основанного им хедж-фонда Scion Capital против ипотечных облигаций CDO и сумел заработать на кризисе.


В 2015 году по книге американского писателя и журналиста Майкла Льюиса, которая описывает события тех дней, сняли фильм «Игра на понижение». Роль Бьюрри в ней исполнил Кристиан Бейл.


Бейл в роли Бьюрри. Данные: Streaming Craze.

Напомним, исследователи Arcane Research сопоставили просадки первой криптовалюты в прошлых рыночных циклах. По их мнению, потенциал снижения цены биткоина сохраняется до отметки $10 350.


Стратеги Deutsche Bank считают, что котировки криптовалюты к концу года могут подняться к $28 000 на фоне восстановления индексов Nasdaq 100 и S&P 500.

# Экономика майкл бьюрри, прогнозы о рынке криптовалют, новости
По материалам: ForkLog

Последние новости

Финансовый гороскоп на неделю с 4 по 10 июля 2022 года
Финансовый гороскоп на неделю с 4 по 10 июля 2022 года
В Чувашии открыли мемориал строителям Сурского и Казанского оборонительных рубежей
В Чувашии открыли мемориал строителям Сурского и Казанского
Любители азиаток оценят красавиц
Любители азиаток оценят красавиц
Сергей Жуков признался, что врачи его здорово напугали
Сергей Жуков признался, что врачи его здорово напугали
Алла Пугачева обманом спасла подругу
Алла Пугачева обманом спасла подругу
«Долго не могла успокоиться»: врач сборной России о стрессе Валиевой во время допинг-скандала
«Долго не могла успокоиться»: врач сборной России о стрессе Валиевой
В России оценили заявления о подаче Украиной новой жалобы в суд ООН
В России оценили заявления о подаче Украиной новой жалобы в суд ООН
Герой «Игры на понижение» предсказал продолжение падения цены биткоина
Герой «Игры на понижение» предсказал продолжение падения цены биткоина
Slime Rancher 2 выйдет в Game Pass осенью сначала в раннем доступе
Slime Rancher 2 выйдет в Game Pass осенью сначала в раннем доступе
В Германии назвали ответственного за высокую инфляцию в Европе
В Германии назвали ответственного за высокую инфляцию в Европе
IRK.ru опубликовал виртуальный проект от МТС о Шишкинских писаницах
IRK.ru опубликовал виртуальный проект от МТС о Шишкинских писаницах
Горина и Бухынбалтэ зарыли топор войны
Горина и Бухынбалтэ зарыли топор войны

Топ на сегодня

Команда Cardano определила сроки хардфорка Vasil
Команда Cardano определила сроки хардфорка Vasil
Гороскоп от Тамары Глобы на 2 июля 2022 года: кому следует быть осторожными на работе в этот день
Гороскоп от Тамары Глобы на 2 июля 2022 года: кому следует быть
Клиентов российских банков начали оценивать по принципу светофора
Клиентов российских банков начали оценивать по принципу светофора
Звезда "Улиц разбитых фонарей" рассказала о тяжелой болезни, из-за которой села в инвалидную коляску
Звезда "Улиц разбитых фонарей" рассказала о тяжелой
Иркутский филиал МНТК продолжает акцию по проверке зрения работникам предприятий города
Иркутский филиал МНТК продолжает акцию по проверке зрения работникам

Еще по теме

Цена биткоина упала ниже $47 000
Артур Хэйес спрогнозировал продолжение коррекции цены биткоина
Биткоин курс сегодня 11 01 18: цена биткоина падает, крупнейший инвестор предрек биткоину «плохой конец», прогноз 2018
Стартап Alex привлек $5,8 млн на создание DeFi-платформы на базе биткоина