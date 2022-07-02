Герой «Игры на понижение» предсказал продолжение падения цены биткоина

Предсказавший ипотечный кризис 2007 года инвестор Майкл Бьюрри допустил, что текущая ситуация на рынке — середина медвежьего цикла для биткоина.

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Ставший прототипом героя фильма "Игра на понижение" инвестор считает, что первая криптовалюта может продолжить падение.

"С поправкой на инфляцию в первом полугодии S&P 500 снизился на 25–26%, Nasdaq — на 34–35%, биткоин — на 64–65%. Это было многократное сжатие. Далее — сокращение доходов. Так что, может быть, на полпути", — написал Бьюрри.

Популярный в Twitter исследователь DeFi под псевдонимом FatManTerra с пессимизмом прокомментировал его сообщение:

"Некоторые вещи лучше оставлять недосказанными. Не рекомендую больше подобных историй ради людей, нашей индустрии (и вашего бизнеса)".

somethings are better left unsaid. Recommend no more news like these, for the sake of the people, our industry (and your business). — FatMan (@FatManTerra) June 30, 2022

Касательно бизнеса Бьюрри пользователи напомнили, что инвестор специализируется на коротких позициях. В октябре 2021 года он заинтересовался возможностью шорта по криптовалютам.

Бьюрри одним из первых предсказал крах рынка ипотечного кредитования в США. Он поставил все деньги основанного им хедж-фонда Scion Capital против ипотечных облигаций CDO и сумел заработать на кризисе.

В 2015 году по книге американского писателя и журналиста Майкла Льюиса, которая описывает события тех дней, сняли фильм «Игра на понижение». Роль Бьюрри в ней исполнил Кристиан Бейл.

Бейл в роли Бьюрри. Данные: Streaming Craze.

Напомним, исследователи Arcane Research сопоставили просадки первой криптовалюты в прошлых рыночных циклах. По их мнению, потенциал снижения цены биткоина сохраняется до отметки $10 350.

Стратеги Deutsche Bank считают, что котировки криптовалюты к концу года могут подняться к $28 000 на фоне восстановления индексов Nasdaq 100 и S&P 500.