Герой «Игры на понижение» предсказал продолжение падения цены биткоина

Предсказавший ипотечный кризис 2007 года инвестор Майкл Бьюрри допустил, что текущая ситуация на рынке — середина медвежьего цикла для биткоина.

Ставший прототипом героя фильма "Игра на понижение" инвестор считает, что первая криптовалюта может продолжить падение.

"С поправкой на инфляцию в первом полугодии S&P 500 снизился на 25–26%, Nasdaq — на 34–35%, биткоин — на 64–65%. Это было многократное сжатие. Далее — сокращение доходов. Так что, может быть, на полпути", — написал Бьюрри.

Популярный в Twitter исследователь DeFi под псевдонимом FatManTerra с пессимизмом прокомментировал его сообщение:

"Некоторые вещи лучше оставлять недосказанными. Не рекомендую больше подобных историй ради людей, нашей индустрии (и вашего бизнеса)".

