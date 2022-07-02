Горина и Бухынбалтэ зарыли топор войны
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Горина и Бухынбалтэ зарыли топор войны

Горина и Бухынбалтэ зарыли топор войны
Из-за условий сосуществования на одном проекте Екатерина Горина-Николайчук и Кристина Бухынбалтэ без извинений с обоих сторон просто начали тихо-мирно общаться. Из-за условий сосуществования на одном проекте Екатерина Горина-Николайчук и Кристина Бухынбалтэ без извинений с обоих сторон просто начали тихо-мирно общаться.

Мама Катя-кадетка уверена, что, несмотря ни на что, необходимо оставаться людьми и общаться, раз уж они вынуждены находиться в одном коллективе. Кроме того, девушка решила вместе со своим супругом покинуть Дом-2, поэтому и не желает оставлять после себя негатив.

Собственно, об окончании этой войны также рассказала супруга Артура Николайчука в своём микроблоге. Кроме того, она ответила и на вопрос по поводу пополнения семьи. По словам самой девушки, она пока не готова ни в моральном, ни в физическом смысле. Здесь важно учитывать её операцию и нахождение в больнице.

Несмотря на то, что подругами девушки точно не станут, но топор войны они определённо закопали. Правда Крис и Катя известны как две любительницы поскандалить. Интересно, надолго ли их хватит? А может всё приведёт к такому же пафосность примирению, которое произошло между Бухынбалтэ и Анной Мадан?
# Шоу-бизнес
По материалам: life-dom2

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