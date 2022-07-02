Гороскоп на неделю с 4 по 10 июля 2022 года

Вадим Карасев

Неделя с 4 по 10 июля обещает быть непростой. Астрологи рассказали, почему нас могут ждать большие трудности, а также дали полезные советы представителям каждого из Знаков Зодиака.

На предстоящей неделе будет всего лишь один опасный день — 5 июля, но его можно с легкостью назвать самым опасным днем всего месяца в целом, поскольку в этот день становятся негативными сразу две планеты — Меркурий и Марс. Они переходят в неблагоприятные Знаки, поэтому астрологи в первую очередь советуют всем людям без исключения помнить об усилении энергетики посредством десяти простых способов.

Овен

Овны сейчас стоят на пороге перемен, поэтому им нужно стараться привлекать в свою жизнь хорошие события, избегая негативных мыслей, уныния и обид. Ранее эксперты рассказывали, как можно быстро привлечь в свою жизнь то, что так необходимо. Овнов могут ожидать неожиданные расходы, непредвиденные события в делах и в любви. В целом эта неделя может быть непредсказуемой. Люди данного Знака столкнутся с мощной оппозицией. Им придется много бороться за свои цели и желания, доказывать кому-то правильность своих взглядов и мыслей.

Телец

Тельцам в период с 4 по 10 июля стоит в самую первую очередь позаботиться о создании благоприятной атмосферы дома. Тут им на помощь придут методы активации зон по фэн-шуй. Это поможет привлечь больше благоприятной и светлой энергии Ци, стать успешнее, спокойнее и удачливее. Эти семь дней — время освобождения от всего лишнего. Речь идет не только о старых вещах и хламе, но и про токсичные отношения, в которых Тельцы не получают ничего хорошего. Пришло время пересмотреть свою жизнь, тотально изменив привычки и взгляды.

Близнецы

Близнецы могут много общаться. Учитывая особенности их энергетики и характера, это вполне нормально. Им можно быть собой, заводят постоянно новые знакомства, но в делах и в любви лучше быть осторожнее, открываясь только добрым и честным людям. Узнать заранее характер собеседника им поможет методика анализа по форме лица. В этом плане лучше не опираться на интуицию, потому что из-за Меркурия в Раке она очень сильно ослабнет. В начале недели Близнецов могут разрывать внутренние противоречия. Принимать решения лучше максимально осторожно.

Рак

Ракам пришло время задуматься о своей жизни и о том, почему в ней происходят те или иные процессы. Например, астрологи советуют ознакомиться с причинами того, почему мечты и желания не сбываются. Чтобы понять свои личные проблемы, важно сохранять разум чистым. А для этого астрологи рекомендуют как можно реже находиться во враждебной среде или среди неприятных людей, которые не умеют слушать, навязывают свое мнение. Это хорошее время для отдыха и уединения, попыток сделать свою жизнь лучше.

Лев

Львам, скорее всего, придется на этой неделе отправиться в командировку или в путешествие личного характера, либо же просто больше времени проводить в пути и за рулем автомобиля. Учитывая негативный характер Марса и Меркурия, лучше подстраховаться, взяв на вооружение пять главных примет путешественников. На этой неделе Львы могут полностью отдать себя работе и делам, бизнесу и общению с людьми. Главное делать всё это без излишнего фанатизма — спокойно, размеренно. Спешка и нервозность могут испортить Львам настроение и лишить их удачи.

Дева

У Дев будет очень непростая неделя, но зато им удастся решить множество неурядиц, а также поставить перед собой новые важные цели в жизни. Практика освобождения от проблем поможет им выйти на новый уровень изменений — как внутренних, так и внешних. В работе и бизнесе стоит пока что временно приостановить разработку новых концепций, идей. Память ухудшится, творческий потенциал снизится, зато появится больше внимательности. Любые проблемы Дев будут компенсироваться чем-то другим, поэтому астрологи советуют этим людям не ставить на себе крест, если что-то пойдет не так.

Весы

Весам на этой неделе удастся изменить свою судьбу в лучшую сторону. Для этого астрологи рекомендуют им помнить о своих самых важных целях. Порывистость и нежелание следовать планам может стоить Весам успеха в делах и в работе. Бережное отношение к своему здоровью и настроению — залог успехов во всех жизненных сферах. Это будет отличное время для поисков новых увлечений. Возможно, весы смогут найти для себя новое дело, которое вдохновит их на что-то важное. Также можно менять обстановку, посещать новые места и знакомиться с людьми.

Скорпион

Неделя для Скорпионов может начаться с не самой приятной новости: даже если они знают, чего хотят в жизни, появятся проблемы куда серьезнее — препятствия и психологические блоки на пути к успеху. Вызовет все это пребывание Меркурия в Раке. Эту неделю лучше посвятить простым делам и полезным развлечениям — например, просмотру интересных фильмов, чтению книг. Если Скорпионы хотят чего-то нового, стоит пока с этим повременить. Любым идеям и желаниям стоит дать как следует настояться. Если время пока терпит, то лучше сфокусироваться на текущих делах.

Стрелец

Если Стрельцы проявят активность и волю, не погрязнув проблемах, то уже к концу недели смогут сделать решающий рывок в любой из сфер. Этих людей ждет приток мотивации, поэтому им захочется больше работать. Тут главное не переутомляться и следить за своим здоровьем. Важно избегать пяти эмоций, вызывающих болезни, а также пореже общаться с людьми-манипуляторами. Стрельцам будет по силам сделать так, чтобы все перемены оказались им на руку. В период с 4 по 10 июля нужно быть спокойными и уверенными в себе, и тогда все получится.

Козерог

Необдуманные поступки, совершенные под влиянием избыточных эмоций, будут крайне опасными. Нужно осторожнее общаться с людьми, чтобы не спровоцировать ссоры и конфликты. Эксперты рекомендуют Козерогам подружиться с интуицией при помощи простой техники, поскольку логика и личный опыт могут их внезапно подвести. Влияние ретроградного Нептуна принесет с собой события, которые не дадут расслабиться. С одной стороны, это сулит психологический дискомфорт, с другой — ценный жизненный опыт. Это хорошее время для поисков новых увлечений.

Водолей

Водолеи смогут стать более успешными в любой из сфер, если будут реже сомневаться в себе, не останавливаться на достигнутом и стремиться вперед. Обеспечить финансовые и любовные победы сейчас и в далекой перспективе им помогут сильные восточные талисманы для дома. Настало время сделать свое жилище лучше с энергетической точки зрения. Тут на помощь придет также уборка, наведение порядка, избавление от хлама. Отрицательное влияние планет сделает начало недели непредсказуемым, поэтому астрологи советуют не загораться новыми идеями как минимум до четверга.

Рыбы

Враги и недоброжелатели могут строить козни и ждать удобного случая, чтобы ударить Рыбам в спину. На этой неделе лучше вернуться к незавершенным проблемам и делам, чтобы исправить свои прошлые ошибки. У Рыб будет много сил, чтобы покорить новые вершины в работе и достичь успехов в любви. Если проблемы и неурядицы продолжат случаться с завидной регулярностью, астрологи советуют ознакомиться с энергетическими причинами неудач. Возможно, Рыбы что-то делают неправильно. Это прекрасное время для самоанализа.