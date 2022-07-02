Гороскоп от Тамары Глобы на 3 июля 2022 года: эмоциональное напряжение может достигнуть пика

Тамара Глоба 3 июля 2022 года прогнозирует многим представителям знаков зодиака эмоционально напряженный день, когда нелегко будет сохранять веру в собственные силы. Она советует не принимать важные решения в этот день, не делать крупные покупки и не вкладывать финансовые средства. Рекомендуется также следить за питанием, чтобы избежать неприятных последствий со здоровьем.

Что прогнозируют небесные светила представителям огненной стихии 3 июля 2022 года

Овнов ждут небольшие неприятности в этот день, поэтому им понадобится некоторое время, чтобы разобраться с ними, используя логику и холодный расчет. Возможны трудности в общении с окружающими, особенно с теми, кто старше по возрасту, из-за бунтарства представителей знака. После обеда, как выяснило издание rsute.ru, желательно позаботиться о своем здоровье и по возможности отдохнуть.

Львов не порадует тот факт, что придется «подстраивать» под обстоятельства собственные планы. Будет тяжело сохранять спокойствие, так как день обещает сложиться насыщенным и эмоциональным. Необходимо избегать конфликтов с близкими людьми, а также крупных денежных трат. Астролог советует относиться критически к своим мыслям и идеям в этот день.

Стрельцам придется сильно постараться, чтобы добиться успеха в этот день, так как им способно мешать буквально все – обстоятельства, ситуации, строящие козни недоброжелатели и конкуренты. Не стоит терять оптимизма, способного стать отличным оружием против всего негативного, а также следует избегать конфликтов со старшими родственниками.

Гороскоп на 3 июля 2022 года для знаков стихии Земли

Тельцам благоприятно заняться завершением ранее начатых дел и «подтягиванием хвостов», но рассчитывать на помощь кого-то извне не стоит. Хотя и без поддержки «со стороны» представители знака способны добиться отличных результатов в этот день. Поездки способны принести некие затруднения, которые, впрочем, решаемы. Желательно привести в порядок свою финансовую сферу.

Девам можно воплощать в жизнь свои идеи и задумки, реализовывать смелые планы, поскольку появляются перспективные возможности, да и энергетический потенциал велик. Первую половину дня лучше посвятить работе, а во второй – возможны новые знакомства как в личной, так и в профессиональной сфере.

Козероги спешат сделать многое, ничего не успевают и расстраиваются по этому поводу. Концентрация на важных вещах и сосредоточенность представителей знака оставляют желать лучшего, поэтому не исключены ошибки, способные негативно отразиться в будущем. Астролог рекомендует в этот день как можно спокойнее реагировать на критику, даже пусть и не конструктивную, а также избегать долгих поездок.

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Какие события могут произойти с представителями стихии Воздуха 3 июля 2022 года

Близнецам можно заниматься налаживанием отношений, помогая также в этой проблеме и тем, кто нуждается в помощи. День благоприятен для дружеского общения, развлечений, активного времяпрепровождения. А вот в личной сфере «сгущаются тучки» – вторая половинка перестал(а) проявлять снисходительность и стал(а) озвучивать свои требования, что будет довольно дискомфортно.

Весы в этот день способны быстро принимать решения, которые будут правильными благодаря интуиции представителей знака. Благоприятно сложатся романтические свидания у одиноких Весов, а те, кто уже в паре, смогут гармонизировать свои отношения. Покупки, сделанные в этот день, будут удачными, как и обдуманные инвестиции, способные существенно улучшить финансовую сферу.

Водолеям следует сосредоточиться на выполнении текущих задач, на учебе и на повторении уже усвоенного материала (как учебного, так и жизненного). Родственники и друзья вряд ли станут теми, с кем хочется поделиться проблемами – придется решать их самостоятельно. День не подходит для новых знакомств.

Астрологический прогноз от Тамары Глобы на 3 июля 2022 года для знаков стихии Воды

Ракам предстоит сложный день, причем как физически, так и эмоционально. Представителям знака будет сложно синхронизировать свои планы и потребности с возникающими ситуациями. Зато получится наладить отношения с теми, с кем существует недопонимание, а близкие и родные люди способны будут поддержать, если представители знака поделятся своими трудностями.

Скорпионы способны обращать внимание даже на мелочи – их все будет раздражать в этот день. Возможно обострение хронических заболеваний и недомогания на фоне пониженного жизненного тонуса. Вечер совершенно не подходит для важных дел – лучше посвятить его пассивному отдыху.

Рыбам можно смело начинать что-то новое или завершать старые дела, реализовывать те планы, которые не под силу другим. Представители знака способны в этот день хорошо ладить как с близкими, так и с посторонними людьми. Возможны новые романтические увлечения.