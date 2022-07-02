Грант «слил» номер Клавдии Безверховой в сеть

Вадим Карасев

Кроме того, он иногда забирал то, что покупала девушка и даже не предлагал вернуть деньги. В итоге она решила написать своему бывшему парню, из-за чего Грант стал её оскорблять.В качестве мести Грант решил слить её номер в сеть. Его не устроило, что девушка зовёт его альфонсом и лжецом. К слову, на Поляне Клаву поддерживает Кристина Бухынбалтэ совместно с Юлией Белой, за счёт которых мужчина тоже пытался экономить. Дело дошло до рукоприкладства и серьёзных разборок. Пара готова сливать друг про друга в сеть неприятные вещи и неизвестно, чем это всё закончится. Кто в итоге победит в данном противостоянии?