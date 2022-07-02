Грант «слил» номер Клавдии Безверховой в сеть
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Грант «слил» номер Клавдии Безверховой в сеть

Грант «слил» номер Клавдии Безверховой в сеть
Разборки между Артёмом Грантом и Клавдией Безверховой достигли своего пика. По словам Клавы, у неё выросли расходы, так как Грант не желает тратить свои деньги и буквально сел ей на шею. Чаще всего именно она покупала дорогие стики для электронной сигареты, оплачивала кино и приобретала энергетики. Артём часто забывал телефон и не имел возможности расплатиться или просто не брал с собой деньги. Кроме того, он иногда забирал то, что покупала девушка и даже не предлагал вернуть деньги. В итоге она решила написать своему бывшему парню, из-за чего Грант стал её оскорблять.

В качестве мести Грант решил слить её номер в сеть. Его не устроило, что девушка зовёт его альфонсом и лжецом. К слову, на Поляне Клаву поддерживает Кристина Бухынбалтэ совместно с Юлией Белой, за счёт которых мужчина тоже пытался экономить. Дело дошло до рукоприкладства и серьёзных разборок. Пара готова сливать друг про друга в сеть неприятные вещи и неизвестно, чем это всё закончится. Кто в итоге победит в данном противостоянии?
# Шоу-бизнес
По материалам: life-dom2

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