Июльская бета MultiVersus перейдет в ранний релиз, если не будет проблем

Вадим Карасев





В июле разработчики файтинга MultiVersus обещают запустить открытую бета-версию. На данный момент нет точной даты, когда она станет доступна, как и нет информации о контенте, который в ней будет. Но, похоже, разработчики рассчитывают, что бета станет своеобразным ранним релизом.

Директор игры MultiVersus Тони Хьюн сообщил в Twitter, отвечая на вопрос одного из пользователей, что на данный момент у разработчиков нет планов по ограничению сроков открытой беты. То есть, открытая бета игры MultiVersus станет своеобразным ранним запуском, который потом перейдет в релиз. Но планы могут поменяться, если будут выявлены критические баги.





Напомним, что MultiVersus — условно-бесплатный файтинг с персонажами Warner Bros. Discovery. Игра выйдет на Xbox One, Xbox Series X | S и других актуальных игровых платформах.

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