Инсайдер: Microsoft изучает варианты выпуска портативной консоли Xbox
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Инсайдер: Microsoft изучает варианты выпуска портативной консоли Xbox

Инсайдер: Microsoft изучает варианты выпуска портативной консоли Xbox


Еще на прошлой неделе известный игровой инсайдер Джез Корден в рамках подкаста Xbox Two уверенно заявлял, что Microsoft интересна возможность выпуска портативной игровой приставки Xbox. В подкасте, который состоялся на этой неделе, Корден привел детали по ранее озвученной информации.

По словам инсайдера Джеза Кордена, у него нет стопроцентной информации о том, что внутри Xbox ведется разработка портативной консоли. Однако, он заявляет, что компания провела исследование форм-факторов портативных консолей, а вместе с тем провела тестирование их внутри самой компании. Он считает, что компания рассматривает вариант выпускать консоли, которая будет нацелена, в первую очередь, на облачные игры.

Другой инсайдер, который выступает тоже в рамках подкаста Xbox Two, а именно Rand_al_Thor19, тоже считает, что Microsoft работает над портативным игровым устройством. Он отмечает, что у него тоже нет точной информации, и это просто догадки. Инсайдер считает, что в ближайшие 2-3 года компания Microsoft может представить и выпустить на рынок это устройство.


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# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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