Интересные мелочи жизни в в Японии (18 фото)

Вадим Карасев

Хоть Япония и находится на планете Земля, ее обитатели явно прилетели к нам из космоса. К такому мнению приходит практически каждый человек, которому доводилось побывать в Стране восходящего солнца. А мы предлагаем поглядеть на интересные мелочи жизни в Японии, которые могут избежать внимания туристов.В сезон дождей японцы внимательно следят за прогнозом стирки и сушки бельяВо всем мире собак принято водить на поводке. А в Японии — возить в коляскахВ кинотеатрах принято досматривать титры до конца. Уйти сразу после окончания фильма считается грубостью и неуважением по отношению к создателямВ японских кафе-мороженых посетителей обслуживают роботы. Они «оживают», когда покупатель прикладывает к прилавку QR-код, полученный после оплатыВ зоопарке Нагои проводят симуляцию побега бегемота, чтобы слаженно действовать в случае настоящего побега. Бегемота изображает сотрудник в костюмеВ токийских автобусах можно бесплатно взять зонтик, если внезапно пошел дождь⁠⁠. А при следующей поездке вернутьВ японских городах большинство улиц не имеет названий, вместо этого используются номера кварталов и домовВо всем мире привыкли к мусорным контейнерам. Но в японских городах их почти не встретишь. Принято относить мусор домой. Для этого есть даже карманные мусоркиВ 2015 году Годзилла официально получил японское гражданство и был назначен амбассадором по туризмуНа некоторых светофорах в Японии вместо зеленого сигнала расположен синий, так как зеленый цвет японцы считают просто еще одним оттенком синегоЯпонцы так любят лапшу быстрого приготовления, что создали конструктор в виде любимого блюдаЭто надувной концертный зал на 500 человек, который можно перевозить с места на местоЭта клубника по вкусу ничем не отличается от обычнойВ одной из японских лапшичных к супу подают раскаленное стальное яйцо, чтобы быстро подогреть его, если он остылВ одном из отелей Саппоро есть номер, посвященный длиннохвостым синицам. В стоимость входит сладкий рулет, украшенный фигурками этих птичекЭту подушку создали в честь гориллы Шабани из зоопарка Хигасияма. Одной рукой Шабани обнимает владельца, а другой придерживает кармашек с мобильным телефономВ университете Токио придумали кирпичи, которые производят из выброшенных фруктов и овощей. Для этого их сушат, измельчают и прессуют«Этого кузнечика из травы в технике оригами мой друг нашел в поезде в Токио»