Интересные мелочи жизни в в Японии (18 фото)
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Интересные мелочи жизни в в Японии (18 фото)

В сезон дождей японцы внимательно следят за прогнозом стирки и сушки бельяХоть Япония и находится на планете Земля, ее обитатели явно прилетели к нам из космоса. К такому мнению приходит практически каждый человек, которому доводилось побывать в Стране восходящего солнца. А мы предлагаем поглядеть на интересные мелочи жизни в Японии, которые могут избежать внимания туристов.

В сезон дождей японцы внимательно следят за прогнозом стирки и сушки белья


Во всем мире собак принято водить на поводке. А в Японии — возить в колясках

Во всем мире собак принято водить на поводке. А в Японии — возить в колясках
В кинотеатрах принято досматривать титры до конца. Уйти сразу после окончания фильма считается грубостью и неуважением по отношению к создателям

В кинотеатрах принято досматривать титры до конца. Уйти сразу после окончания фильма считается грубостью и неуважением по отношению к создателям
В японских кафе-мороженых посетителей обслуживают роботы. Они «оживают», когда покупатель прикладывает к прилавку QR-код, полученный после оплаты

В японских кафе-мороженых посетителей обслуживают роботы. Они «оживают», когда покупатель прикладывает к прилавку QR-код, полученный после оплаты
В зоопарке Нагои проводят симуляцию побега бегемота, чтобы слаженно действовать в случае настоящего побега. Бегемота изображает сотрудник в костюме

В зоопарке Нагои проводят симуляцию побега бегемота, чтобы слаженно действовать в случае настоящего побега. Бегемота изображает сотрудник в костюме
В токийских автобусах можно бесплатно взять зонтик, если внезапно пошел дождь⁠⁠. А при следующей поездке вернуть

В токийских автобусах можно бесплатно взять зонтик, если внезапно пошел дождь⁠⁠. А при следующей поездке вернуть
В японских городах большинство улиц не имеет названий, вместо этого используются номера кварталов и домов

В японских городах большинство улиц не имеет названий, вместо этого используются номера кварталов и домов
Во всем мире привыкли к мусорным контейнерам. Но в японских городах их почти не встретишь. Принято относить мусор домой. Для этого есть даже карманные мусорки

Во всем мире привыкли к мусорным контейнерам. Но в японских городах их почти не встретишь. Принято относить мусор домой. Для этого есть даже карманные мусорки
В 2015 году Годзилла официально получил японское гражданство и был назначен амбассадором по туризму

В 2015 году Годзилла официально получил японское гражданство и был назначен амбассадором по туризму
На некоторых светофорах в Японии вместо зеленого сигнала расположен синий, так как зеленый цвет японцы считают просто еще одним оттенком синего

На некоторых светофорах в Японии вместо зеленого сигнала расположен синий, так как зеленый цвет японцы считают просто еще одним оттенком синего
Японцы так любят лапшу быстрого приготовления, что создали конструктор в виде любимого блюда

Японцы так любят лапшу быстрого приготовления, что создали конструктор в виде любимого блюда
Это надувной концертный зал на 500 человек, который можно перевозить с места на место

Это надувной концертный зал на 500 человек, который можно перевозить с места на место
Эта клубника по вкусу ничем не отличается от обычной

Эта клубника по вкусу ничем не отличается от обычной
В одной из японских лапшичных к супу подают раскаленное стальное яйцо, чтобы быстро подогреть его, если он остыл

В одной из японских лапшичных к супу подают раскаленное стальное яйцо, чтобы быстро подогреть его, если он остыл
В одном из отелей Саппоро есть номер, посвященный длиннохвостым синицам. В стоимость входит сладкий рулет, украшенный фигурками этих птичек

В одном из отелей Саппоро есть номер, посвященный длиннохвостым синицам. В стоимость входит сладкий рулет, украшенный фигурками этих птичек
Эту подушку создали в честь гориллы Шабани из зоопарка Хигасияма. Одной рукой Шабани обнимает владельца, а другой придерживает кармашек с мобильным телефоном

Эту подушку создали в честь гориллы Шабани из зоопарка Хигасияма. Одной рукой Шабани обнимает владельца, а другой придерживает кармашек с мобильным телефоном
В университете Токио придумали кирпичи, которые производят из выброшенных фруктов и овощей. Для этого их сушат, измельчают и прессуют

В университете Токио придумали кирпичи, которые производят из выброшенных фруктов и овощей. Для этого их сушат, измельчают и прессуют
«Этого кузнечика из травы в технике оригами мой друг нашел в поезде в Токио»

«Этого кузнечика из травы в технике оригами мой друг нашел в поезде в Токио»
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По материалам: триникси

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Интересные мелочи жизни в в Японии (18 фото)
Интересные мелочи жизни в в Японии (18 фото)
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