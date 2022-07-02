IRK.ru опубликовал виртуальный проект от МТС о Шишкинских писаницах
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IRK.ru опубликовал виртуальный проект от МТС о Шишкинских писаницах

IRK.ru опубликовал виртуальный проект от МТС о Шишкинских писаницах

На сайте IRK.ru опубликован виртуальный тур по Шишкинским писаницам. В формате дополненной реальности Шишкинскую писаницу оцифровала МТС. VR-экскурсия реализована в рамках собственного проекта компании «Место силы», который знакомит с самыми удивительными уголками российской природы.

«Сегодня мы отправимся в виртуальное путешествие по одному из самых загадочных и труднодоступных районов Сибири – месту, где жили наши предшественники 4000 лет назад до нашей эры. На северо-востоке Иркутской области в Качугском район располагаются Шишкинские скалы с писаниями наших предков – петроглифами. Археологический памятник мирового уровня расположен на берегах Лены — крупнейшей реки Восточной Сибири, протяженностью 4400 километров», — говорится в описании проекта.

Проект МТС впервые позволил побывать онлайн у скалы, где расположены Шишкинские писаницы, и осмотреть окрестности в формате 360 градусов. Съемки проходили сразу на нескольких уровнях высоты памятника, что позволило показать масштабность объекта. Благодаря высокотехнологическому оборудованию древние изображение можно рассмотреть детально. Частично поврежденные и утраченные воссоздали в фильме с помощью компьютерной графики.


Проект «Место силы» — часть комплексной экопрограммы компании МТС, направленной на сохранение природного наследия: формирует инфраструктуру для защиты природных объектов, сохраняет популяцию редких животных и помогает развитию экотуризма. Вместе с национальными парками и заповедниками МТС создает технологические продукты для экологического просвещения. В том числе и эту VR – экскурсию.

Увидеть экскурсию с помощью VR-шлемов можно в отделе «Окно в Азию» Иркутского краеведческого музея. Второй комплект передан в культурно-просветительский центр имени святителя Иннокентия (Вениаминова) в селе Анга Качугского района.

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По материалам: irk

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