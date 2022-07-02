Историк заявила о нежелании восточных немцев воспринимать Россию как врага
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Историк заявила о нежелании восточных немцев воспринимать Россию как врага

Историк заявила о нежелании восточных немцев воспринимать Россию как врагаИсторик Хойер заявила, что многие жители Восточной Германии не воспринимают РФ как врага

Историк британско-немецкого происхождения Катя Хойер заявила о нежелании восточных немцев воспринимать Россию как врага. Она отметила в статье для The Spectator, что в Восточной Германии население не соглашается с западной точкой зрения относительно ситуации на Украине.

По словам эксперта, жители бывшей ГДР относятся к России доброжелательнее, чем соотечественники на западе страны, что подтверждается статистическими данными.

Кроме того, 60 процентов населения Восточной Германии не поддерживают жесткую политику Берлина в отношении Москвы, столько же полагают, что не следует провоцировать российские власти, указала Хойер.

В западной части ФРГ с таким увреждением согласны только 40 процентов немцев, добавила историк. Она отметила, что жители бывшей ГДР не забывают о роли Советского Союза в освобождении их от нацизма.

Ранее стало известно, что в Германии создали Ассоциацию по борьбе с дискриминацией русских немцев и русскоязычных сограждан. Один из основателей объединения, член палаты депутатов Берлина от партии «Альтернатива для Германии» Гуннар Линдеман пояснил, что идея создания ассоциации появилась в ответ на многочисленные инциденты враждебности по отношению к русским немцам и русскоязычным жителям ФРГ.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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