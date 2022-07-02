Италии предрекли «трудную зиму» из-за приостановки поставок российского газа

Вадим Карасев

Италии предрекли «трудную зиму», если прекратятся поставки газа из России

Италию ждет сложное время, в особенности в зимний период, если прекратятся поставки газа из России. Об этом заявил министр по экологической модернизации и трансформации страны Роберто Чинголани, передает ТАСС.

Министр уточнил, что Италия столкнется со сложностями, так как уже поставки газа из России сократились на 15 процентов. Он предрек Италии «трудную зиму» из-за возможных решений по российскому газу. Чинголани также призвал властей страны нарастить запасы газа, так как пока хранилища заполнены только на 60 процентов.

Чинголани также прокомментировал временную остановку обеих ниток «Северного потока» из-за ежегодного планового ремонта. Он заявил, что из-за этого газа может стать еще меньше, тогда как цены продолжат расти.

В июне итальянская нефтегазовая компания Eni сообщала, что страна продолжит использовать российский газ в ограниченном количестве. Уточнялось, что российская транснациональная энергетическая компания «Газпром» ограничивает газовую поставку в Италию. Ранее также премьер-министр Италии Марио Драги отмечал, что страна сократила зависимость от российского газа с 40 до 25 процентов.

О проблемах с поставками, помимо Италии, заявили в Германии, Австрии и Франции. Италия также приготовилась к введению режима ЧС в энергетическом секторе — страна сможет увеличить производительность шести угольных электростанций. Подобное решение приняла и Швеция, объявившая о введении особого режима 21 июня.

В целом итальянские власти надеются, что полностью российский газ можно заменить альтернативными источниками в течение нескольких лет. Таким образом, Италия рассчитывает найти новые источники поставок до 2024 года.