Экскурсоводов запишут на видео и снабдят бейджем
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Экскурсоводов запишут на видео и снабдят бейджем

Экскурсоводов запишут на видео и снабдят бейджем
С 1 июля гиды пройдут обязательную аттестацию

С 1 июля экскурсоводы и гиды-переводчики будут каждые пять лет подтверждать свою квалификацию. Требования к ним описаны в Законе «Об основах туристской деятельности» — там сказано, кто может и не может работать с туристами. «Парламентская газета» разбиралась в нюансах новаций.

Экзамен на профпригодность

Самое главное, чтобы работать, у специалиста на руках должен быть аттестат. Получить его можно, пройдя экзаменационную комиссию, состоящую из сотрудников региональных органов туристической сферы и членов некоммерческих профессиональных сообществ.

По данным сайта Ростуризма, будущему экскурсоводу предстоит ответить на вопросы экзаменационного билета и членов комиссии. Если он выдержит испытание, останется заплатить 1300 рублей госпошлины и получить заветный документ. С ним выдадут также бейдж экскурсовода или гида-переводчика с именем и номером аттестата. Документы необходимо всегда держать при себе.

Проверить, настоящий специалист проводит экскурсию или нет, можно на сайте Ростуризма в Едином федеральном реестре гидов-переводчиков и экскурсоводов.


Одинаково для всех

В туристической отрасли необходимость аттестации обсуждают до сих пор.

По ее словам, в Северной столице давно и успешно работает система аттестации, которая появилась еще 20 лет назад, сейчас действуют правила от 2008 года. Несколько лет потребовалось, чтобы сгладить все острые углы, добавила эксперт.

«Естественно, что все волнуются. Непонятно, кто, что и как будет оценивать. Ступенчатая система аттестации действовала и раньше, но не везде, — отметила Светлана Селищева. — Новички сдавали экзамены чаще, более опытные реже. Теперь процедура унифицирована для всей страны, к устному собеседованию добавляется письменный тест, сам экзамен будут записывать на видео. Это психологически непривычно и не для всех приятно».

В интересах безопасности

Президент Ассоциации гидов-переводчиков, экскурсоводов и турменеджеров Александр Осипов считает, что благодаря аттестации в профессии останутся грамотные и подготовленные сотрудники. В беседе с «Парламентской газетой» он предположил, что «не сразу все будет хорошо», но постепенно процесс станет приносить пользу потребителям экскурсионных услуг.

Эксперт пояснил, что прежде экскурсоводы проходили аттестацию только в крупных туристических городах, например в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Ростове, и это было закреплено региональным законом.

Осипов уточнил, что в ассоциацию входит около двух тысяч человек. А вот сколько работает в России экскурсоводами и гидами, неизвестно. «Введение аттестации поможет это определить», — подчеркнул он.

Депутат считает, что подобные навыки требуются не только под водой, но и обычным экскурсоводам, поэтому в список обязательных умений включена и медпомощь.

# Общество / Главные новости Общество
По материалам: pnp.ru

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