Экскурсоводы будут сдавать экзамен на профпригодность
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Экскурсоводы будут сдавать экзамен на профпригодность

Экскурсоводы будут сдавать экзамен на профпригодность

С 1 июля для экскурсоводов и гидов ввели обязательную аттестацию. Подтверждать знания специалисты в сфере туризма будут раз в пять лет.

Теперь, чтобы проводить экскурсии, знать историю страны, города или улицы, будет недостаточно.

К работникам экскурсионной сферы предъявляют ряд строгих требований: паспорт гражданина России, профессиональное обучение и свободно владеть иностранным языком (это касается гидов-переводчиков). Кроме этого, экскурсовод должен уметь оказывать первую помощь и не иметь противопоказаний к работе. Все это прописано в законе. Самое главное, у специалиста на руках должен быть аттестат для ведения профессиональной деятельности. Этот документ подтверждает подлинность экскурсовода.

Чтобы получить аттестат, сотрудник туристической сферы обязан сдать экзамен. Его будет принимать  комиссия, состоящая из специалистов региональных органов туристической сферы и членов некоммерческих профессиональных сообществ.

Полностью материал будет опубликован на сайте «Парламентской газеты» позднее.

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По материалам: pnp.ru

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