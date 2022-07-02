Эксперты предложили ввести в школьную программу уроки киберспорта

Вадим Карасев

Необходимо обучать киберспортсменов с дошкольного возраста, организовать компьютерные классы в центрах развития детей, заявили эксперты на заседании рабочей группы "Развитие компьютерного спорта в Российской Федерации" при комитете Госдумы по физической культуре и спорту.

"Не секрет, что в компьютерной сфере мы пользуемся технологиями в основном "недружественных стран". Это игры, программное обеспечение, цифровые платформы, техника. В условиях экономических санкций мы рискуем нарастить технологическое отставание от других стран. Чтобы этого не допустить, нужно начинать действовать уже сейчас, оказывая поддержку отечественным производителям игр, ПО, современных IT-решений, в том числе посредством грантов", – заявил руководитель рабочей группы депутат от партии "Новые люди" Амир Хамитов.

Эксперты обсудили развитие нового вида спорта "спортивное программирование". О его создании и учреждении "Федерации спортивного программирования" было заявлено 16 июня на ПМЭФ-2022. По словам Хамитова, число направлений подготовки в сфере IT и киберспорта в вузах должно увеличиваться.

Участники заседания подняли тему подготовки киберспортсменов, начиная с самого раннего возраста. Сегодня на начальный этап спортивной подготовки можно зачислять детей в возрасте с 12 лет, но последние исследования доказывают, что минимальная граница должна быть пересмотрена. В ближайшее время проработают вопрос интеграции уроков киберспорта в школьную программу, а также организации занятий в дошкольных центрах.

"Для многих родителей киберспорт остается непонятным. Если сразу сделать уроки киберспорта обязательными, это вызовет негативную реакцию. Лучше сделать их факультативными. Я бы настаивал на том, чтобы главным критерием к допуску на занятия по киберспорту являлась успеваемость. Опыт других стран показывает, что введение таких занятий и в дошкольных учреждениях дает свои результаты", – прокомментировал инициативу президент российской федерации киберспорта Дмитрий Смит.

Также на заседании рабочей группы было объявлено о проведении в декабре текущего года открытого чемпионата по новой спортивной дисциплине – спортивному программированию.

"Россия уже восьмикратный чемпион мира по спортивному программированию. В прошлом году оно было официально признано новым видом спорта. В декабре будет проведен открытый чемпионат по спортивному программированию, который будет состоять из двух дисциплин: логарифмическому программированию (программирование кода по математически-логарифмическим задачам) и хакатону (решение задач по продуктовому решению)", – заявил исполнительный директор Федерации спортивного программирования Кирилл Ли.