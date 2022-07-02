Эти 5 игр покинут Game Pass в середине июля — на Xbox и PC
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Эти 5 игр покинут Game Pass в середине июля — на Xbox и PC

Эти 5 игр покинут Game Pass в середине июля — на Xbox и PC


Сегодня в приложении Game Pass на мобильных устройствах, консолях и PC появилась информация об играх, которые скоро покинут подписку. На данный момент отмечено, что из подписки в ближайшее время, вероятно, 15 июля, удалят следующие 5 игр:



Atomicrops



Carrion



Children of Morta



Cris Tales



Lethal League Blaze

У игроков остаются последние 2 недели, чтобы пройти эти проекты по подписке Game Pass.

# Технологии Game Pass
По материалам: newxboxone

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