Эти 5 игр покинут Game Pass в середине июля — на Xbox и PC

Вадим Карасев





Сегодня в приложении Game Pass на мобильных устройствах, консолях и PC появилась информация об играх, которые скоро покинут подписку. На данный момент отмечено, что из подписки в ближайшее время, вероятно, 15 июля, удалят следующие 5 игр:

AtomicropsCarrionChildren of MortaCris TalesLethal League Blaze

У игроков остаются последние 2 недели, чтобы пройти эти проекты по подписке Game Pass.