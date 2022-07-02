JPMorgan предрек "стратосферные" цены на нефть при попытке ограничить российский экспорт

Вадим Карасев

Эксперты банка JPMorgan Chase & Co. из США предположили, что нефть может подорожать до 380 долларов за баррель, в случае если страны G7 попытаются искусственно ограничить стоимость российского топлива. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Как утверждают банковские аналитики, в ответ на регулирование цен на энергоресурсы Россия может просто сократить добычу нефти на 5 млн баррелей в сутки. По оценкам банка, экономика РФ едва ли сильно пострадает, однако для большей части мира последствия станут "катастрофическими". Так, сокращение добычи на 3 млн баррелей ежедневно взвинтит цены до 190 долларов. Худший сценарий – уменьшение поставок на 5 млн, что приведёт к "стратосферной" стоимости нефти в 380 долларов.

"Наиболее очевидный риск введения лимита на цены заключается в том, что Россия может отвергнуть такой вариант и вместо этого принять ответные меры, сократив экспорт. Вполне вероятно, что правительство может ответить сокращением производства, чтобы причинить боль Западу. Плотность мирового нефтяного рынка сейчас на стороне России", — рассказали экономисты.

Ранее американский минфин заявил о разработке механизма, который должен будет расширить поставки российской нефти на мировые рынки, но при этом ограничить ее стоимость, чтобы сократить доходы бюджета России. В Вашингтоне считают, что ценовой лимит "ограничит доходы Путина" и вместе с тем выпустит больше нефти на рынок.

В минувший вторник сообщалось, что руководители государств "Большой семерки" обдумывают варианты возможного запрета на морскую транспортировку нефти из РФ, если ее стоимость не будет согласована с G7.

После согласования западными странами эмбарго на российскую нефть лидеры "Большой семерки" боятся, что ограничения не смогут оказать существенного влияния на военный бюджет России. Опасения связаны с тем, что страна получает больше средств от экспорта даже при падении его объемов, а цены на энергоносители стремительно поднимаются.

