Юрий Шатунов сильно боялся рано умереть
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Юрий Шатунов сильно боялся рано умереть

Юрий Шатунов сильно боялся рано умереть
Учительница певца Юрия Шатунова рассказала о его детстве и маме.   Страна все еще не может смириться с потерей певца, ставшего кумиром для миллионов. Юрий Шатунов покинул мир слишком рано, а ведь именно этого он и боялся. Шатунова обожали многочисленные поклонники по всей России и не только, с особенной теплотой к нему относились земляки. В селе Старая отрада в Башкортостане, где учился Юрий, жизнь буквально останавливалась, когда он приезжал в гости. «В школе знали, что он приезжает, сбегали с уроков, молодежь бежала и встречала», — говорит первая учительница артиста Галина Вагапова.
Преподавательница вспоминает, как трудно было певцу в юном возрасте и это определенно отпечаталось на всю жизнь. «Был такой живчик, можно сказать. Дрался, хулиганил. Контролировать было некому. Мама уже в то время была больная и одна, тяжело ей было справляться с ним, — делится она в программе «Привет, Андрей!» канала «Россия». — Семья очень бедно жила. У него в глазах была всю жизнь какая-то обида из-за того, что, может быть, детства нормального не было». Вера Гавриловна старалась обеспечить лучшее будущее для сына, но не смогла и не успела... «Очень скромная была, не ругалась никогда. Хорошая была женщина. Она очень рано умерла. Юра переживал, что тоже уйдет рано. По диагнозу — что у мамы сердечная недостаточность, что у Юры — одинаковый диагноз», — грустит учительница Шатунова. А когда односельчане узнали, что звезды больше нет, долго не могли поверить в случившееся. «Утрата, большая утрата. Это очень больно, нет слов. Мне дали классное руководство, где учился Юра. Приятно, конечно, когда он запел… И сейчас очень горько и больно. Рано ушел», — скорбит преподавательница.
# Шоу-бизнес Шатунов Юрий
По материалам: z-aya

Последние новости

Усадьба Римского-Корсакова загорелась в Псковской области
Усадьба Римского-Корсакова загорелась в Псковской области
Новый уровень битбокса
Новый уровень битбокса
Егор Крид загремел в больницу
Егор Крид загремел в больницу
Четыре истребителя Израиля нанесли удар по Сирии
Четыре истребителя Израиля нанесли удар по Сирии
Асмус высказалась об эмиграции из России
Асмус высказалась об эмиграции из России
Как с помощью продуктов можно улучшить настроение и избавиться от депрессии
Как с помощью продуктов можно улучшить настроение и избавиться от
ЧП: Умер создатель Чебурашки
ЧП: Умер создатель Чебурашки
Кристина Асмус рассказала о тяжестях съемок
Кристина Асмус рассказала о тяжестях съемок
Анна Нетребко устроила вечеринку в честь прощания с особняком
Анна Нетребко устроила вечеринку в честь прощания с особняком
Дочка Александра Серова сбежала от папы
Дочка Александра Серова сбежала от папы
Юрий Шатунов сильно боялся рано умереть
Юрий Шатунов сильно боялся рано умереть
От белья до декора: 7 вещей для романтического ужина
От белья до декора: 7 вещей для романтического ужина

Топ на сегодня

Лера Кудрявцева запечатлела забавное развлечение дочери
Лера Кудрявцева запечатлела забавное развлечение дочери
Астролог Лариса Андерсен рассказала, что принесет Близнецам 2,07,22
Астролог Лариса Андерсен рассказала, что принесет Близнецам 2,07,22
Сергей Жуков признался, что врачи его здорово напугали
Сергей Жуков признался, что врачи его здорово напугали
Оксана Федорова показала фигуру на пляжном фото из Сочи
Оксана Федорова показала фигуру на пляжном фото из Сочи
Российская ПВО сработала по целям на окраине Херсона
Российская ПВО сработала по целям на окраине Херсона

Еще по теме

Юрий Шатунов остался бы инвалидом, если его удалось реанимировать
Юрия Шатунова экстренно прооперировали
Юрий Шатунов оставил после себя многомиллионное наследство
Семья Юрия Шатунова сделала заявление о его смерти и виновности медиков