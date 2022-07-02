Юрий Шатунов сильно боялся рано умереть

Учительница певца Юрия Шатунова рассказала о его детстве и маме. Страна все еще не может смириться с потерей певца, ставшего кумиром для миллионов. Юрий Шатунов покинул мир слишком рано, а ведь именно этого он и боялся. Шатунова обожали многочисленные поклонники по всей России и не только, с особенной теплотой к нему относились земляки. В селе Старая отрада в Башкортостане, где учился Юрий, жизнь буквально останавливалась, когда он приезжал в гости. «В школе знали, что он приезжает, сбегали с уроков, молодежь бежала и встречала», — говорит первая учительница артиста Галина Вагапова.Преподавательница вспоминает, как трудно было певцу в юном возрасте и это определенно отпечаталось на всю жизнь. «Был такой живчик, можно сказать. Дрался, хулиганил. Контролировать было некому. Мама уже в то время была больная и одна, тяжело ей было справляться с ним, — делится она в программе «Привет, Андрей!» канала «Россия». — Семья очень бедно жила. У него в глазах была всю жизнь какая-то обида из-за того, что, может быть, детства нормального не было». Вера Гавриловна старалась обеспечить лучшее будущее для сына, но не смогла и не успела... «Очень скромная была, не ругалась никогда. Хорошая была женщина. Она очень рано умерла. Юра переживал, что тоже уйдет рано. По диагнозу — что у мамы сердечная недостаточность, что у Юры — одинаковый диагноз», — грустит учительница Шатунова. А когда односельчане узнали, что звезды больше нет, долго не могли поверить в случившееся. «Утрата, большая утрата. Это очень больно, нет слов. Мне дали классное руководство, где учился Юра. Приятно, конечно, когда он запел… И сейчас очень горько и больно. Рано ушел», — скорбит преподавательница.