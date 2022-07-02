Как с помощью продуктов можно улучшить настроение и избавиться от депрессии

Еда – это довольно неплохой способ, который поможет снять стресс. Некоторые люди обожают различные вкусные продукты, они им доставляют немало радости. Далее мы расскажем, какие продукты помогают улучшить настроение и избавиться от депрессии.

Что такое триптофан и чем он полезен

Чтобы человек был в хорошем настроении, ему необходим серотонин. Его помогает вырабатывать триптофан, который содержится в продуктах питания. Чтобы у человека всегда было хорошее настроение, ему нужно 3-5 миллиграмм триптофана в сутки. Если наблюдается излишняя тревожность, потливость, раздражительность и проблемы со сном, это означает, что организм испытывает нехватку гормона радости.

Шоколад

Сладости вызывают некое привыкание, которое плохо сказывается на фигуре и организме в целом. Если у человека плохое настроение, можно съесть чуть-чуть шоколада, чтобы поднять его. Но постоянное употребление может плохо повлиять на здоровье.

Морепродукты

В морепродуктах содержится немалое количество триптофана, который позволяет не поддаваться стрессу и лучше высыпаться. Также они повышают продуктивность работы мозга, что очень полезно для каждого человека.

Зелень





Это один из лучших источников полезных витаминов. Организму нужна постоянная подпитка микроэлементами, чтобы он мог нормально функционировать. В их составе есть фосфор, магний, медь, витамин Е и множество других полезных микроэлементов.

Различные ягоды и фрукты

В них содержится большое количество дофамина, а также они обладают витамином С, который поддерживает нервную систему и обладает неплохими антиоксидантными свойствами. А самое главное, все ягоды и фрукты очень вкусные, их любят практически все люди.

Бобовые

Арахис, бобы, фасоль — все эти продукты очень быстро убирают депрессивные мысли и позволяют правильно работать кишечно-желудочному тракту, что, в свою очередь, улучшает настроение. А еще они помогают транспортировать жирные кислоты, что тоже является немалым плюсом.

Предпочтения в еде индивидуальны, они зависят от человека. Что ему нравится, то он и ест – это лучший способ для улучшения настроения.