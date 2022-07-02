Как сварить варенье без сахара для диабетиков, чтобы оно по вкусу не отличалось от настоящего

Как сварить варенье без сахара для диабетиков и при этом сохранить все его свойства, знают далеко не все. Более того, для большинства людей, которые услышали страшный диагноз – диабет, кажется, что жизнь уже не будет такой, как раньше, и теперь стоит себя во всем ограничивать и полностью отказаться от сладкого.

На самом же деле это совсем не так. И такое любимое с детства лакомство как варенье, если его правильно приготовить, могут употреблять и диабетики любого типа.

Особенности варенья без сахара для диабетиков

Прежде чем решить приготовить варенья без сахара, стоит более детально о нем узнать, чтобы точно понять, стоит ли его вообще готовить. Именно поэтому опытные кулинары выделили несколько преимуществ данного варенья.





Варенье, приготовленное в собственном соку, будет гораздо экономней, нежели приготовленное с сахаром. В таком варенье будет намного меньше калорий, нежели в варенье с сахаром. Исходя из этого, такое варенье идеально подойдет не только диабетикам, но и людям, которые страдают от ожирения. Всем известно, что сахар негативно сказывается на состоянии здоровья зубов, в том числе и варенье. Но вот варенье, приготовленное без сахара, не будет выводить кальций из организма и не навредит зубам.

Таким образом, можно утверждать, что варенье, приготовленное без сахара, ничем не хуже, чем варенье с сахаром. При этом варенье без сахара имеет больше полезных свойств, да и употреблять его могут абсолютно все, и особенно те, которые любят сладкое, но беспокоятся о фигуре.

Малиновое варенье в собственном соку для диабетиков





Самым любимым вареньем для большинства людей является малиновое. Однако кто бы мог подумать, что приготовить его можно абсолютно без добавления сахара. Так, для малинового варенья в собственном соку понадобится только малина.

Прежде чем приступать к варке варенья, стоит помнить, что малина – это единственная ягода, которую нельзя мыть для приготовления варенья, иначе ягода потеряет свой вкус.

Для приготовления варенья нужно набрать в таз воды, положив на дно салфетку и поставить в него банку, полностью утрамбованную малиной. Воды в тазе должно быть столько, чтобы она покрывала большую часть банки.

Как только вода закипит, малина в банке будет оседать, поэтому нужно будет постоянно добавлять в нее малину. Как только банка будет полностью наполнена малиной в собственном соку, ее нужно проварить на маленьком огне в течение часа.

Сняв банку с огня, ее остается только закатать.

Клубничное варенье для диабетиков без сахара





Для клубничного варенья такой вариант, как для малинового, уже не подойдет. Поэтому для того, чтобы оно хранилось и имело вкус варенья, вместо сахара в него нужно добавить какой-то подсластитель. Вариантов в таком случае всего четыре. Это может быть фруктоза, ксилит, сорбит и стевия.

Последний вариант будет самым лучшим, так как это природный заменитель сахара, однако ценовая политика будет очень кусаться. Именно поэтому самым распространённым заменителем сахара для клубничного варенья выбирают фруктозу.

Для клубничного варенья понадобятся следующие ингредиенты:

клубника – 1 кг;

вода – 1 ст.;

фруктоза – 200 г;

лимонная кислота – 2 г.

Ягоды стоит тщательно промыть, однако долго в воде их держать не стоит, чтобы они не размякли. После этого клубнику нужно перебрать, очистив ее от плодоножек. Отличием от обычного варенья есть то, что клубнику стоит разрезать на две части.

Тем временем нужно приготовить сироп. Для этого следует закипятить стакан воды и добавить в него 100 г фруктозы и 2 г лимонной кислоты. После того как фруктоза полностью растворится, этой жидкостью нужно залить заранее подготовленные ягоды и настаивать их в течение 5 часов.

По истечении этого времени ягоды нужно поставить на огонь, добавить остаток фруктозы и прокипятить 20 минут. После того как варенье немного остынет и настоится, его можно разливать в банки и закатывать.

Необычное варенье из персиков и лимона для диабетиков





Варенье из персиков и лимона идеально подойдет не только для диабетиков, но и для любителей сладкого, которые стремятся похудеть. Лучше всего для этого варенья использовать фруктозу или сорбит.

Для такого необыкновенного варенья понадобятся следующие ингредиенты:

персики – 1 кг;

лимон – 1 шт.;

заменитель сахара – 150 г.

Для приготовления варенья нужно персики отделить от косточки и нарезать их тонкими ломтиками. То же самое стоит сделать и с лимонами. При этом многие часто делают ошибку, перемалывая фрукты с помощью блендера. Опытные повара уверяют, что этого делать нельзя, иначе потеряется текстура варенья.

Подготовленные фрукты нужно засыпать половиной сахарозаменителя, и накрыв посуду марлей или крышкой, дать им настоятся в течение 4 часов. После этого фрукты нужно поставить на огонь, и как только варенье закипит, добавить остаток сахарозаменителя. Варить варенье стоит 7 минут. Немного остудив, варенье нужно разлить по банкам и закатать. Или же, как вариант, можно сразу его кушать.

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