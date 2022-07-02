Какие праздники отметят в России 3 июля 2022 года

3 июля 2022 года отмечается один профессиональный праздник и два народных. Ежегодно в этот день поздравления принимают сотрудники автоинспекции. Также почитают память князя Святослава и епископа Мефодия.

Профессиональный праздник отмечают сотрудники ГИБДД МВД РФ 3 июля 2022 года

Роль автоинспекции для безопасности движения крайне важна, и зародилась она еще в предвоенные годы. Уже в 1936 году были расписаны правила, кто и кому должен уступать дорогу. Позже Советский Союз принял международные правила дорожного движения, которые стали единой нормой для всех.





После изменений в Госинспекции в 1998 году, ГИБДД и ГАИ стали равноправными органами. А сам праздник для сотрудников был установлен, и принят официально в 2009 году.

Работа автоинспекторов трудная, потому что на них возлагается не только контроль на дороге, но и уменьшение правонарушений. Хотя с каждым годом все больше становится машин на трасах, все-таки наметился небольшой прогресс в сторону уменьшения ДТП. Для этого проводится массово разъяснительная работа на всех уровнях. А среди школьников появилось 200 тыс. детей пожелавших стать юными инспекторами.





Славянский праздник памяти князя Святослава 3 июля

Живший в конце первого века князь Святослав, который являлся сыном Игоря и Ольги, был великим воином и полководцем своего времени. Про него историки говорят, что его походы напоминали «единый сабельный удар», который внес изменения на карте Европы.

Князь Святослав освобождал вятичей, воевал с хазарами, защищал свою столицу, завоевал Болгарию. Вместе с венграми и болгарами воевал против Византии. После заключения мирного соглашения с ними, он отправился домой, но правители Византии оказались подлыми людьми. Они предупредили о его возвращении печенегов, и князь сложил голову на порогах Днепра.





Среди всех предшественников, которые придерживались скандинавских традиций, Святослав стал первым русским славянским князем. Поэтому, чтобы прославлять его имя, люди стали в этот день проводить единоборства и воинские посвящения. Также принято в это время славить Перуна.

Народные традиции в день Мефодия Перепелятника 3 июля

Почитается у православных людей в этот день епископ Патарский Мефодий отличившийся иноческим смирением. Он написал много догматов, которые были направлены против ереси, и вносил пояснения в толкования Священного Писания. Но язычники его не пожалели. После того, как его схватили, он был казнен.

С давних времен зародилась традиция с охотой на перепелов. В июле начинал созревать хлеб на полях, поэтому поживиться зерном прилетали птицы. Для охотников наступало время легкой ловли. Без перепела не оставался ни один добытчик. Поэтому и прозвали Мефодия «перепелятником».





У охотников были свои приметы, в каком месте поджидать дичь. Если летала паутина, и вилась мошкара в одном месте, то там могла быть затаившаяся птица. А вот на их звуки можно было не реагировать, там, где они сильно кричат, трудно было кого-либо подстрелить.

Белый перепел был предвестником счастья тому, кто его увидит. А если еще удастся поймать – то все равно что словил удачу за хвост. Но сова на крыше дома средь бела дня, означала возможный пожар в этой избе.

На Мефодия люди не хотели дождя, потому что существовала примета, если дождь – то еще 40 дней будет лить. Предвестниками дождя были жабы, которые выползали из воды, или своим криком возвещали об этом лебеди.

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