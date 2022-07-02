Карма и высшее предназначение: зачем приходят в мир люди, рожденные в ноябре

Вадим Карасев

Если вы родились в ноябре и не можете понять, зачем живете и какова цель вашего пребывания в этом мире, ознакомьтесь с тем, что написано в этой статье. Эксперт рассказали. Зачем появляются на свет люди, рожденные в последний месяц осени.

Очень часто люди на протяжении всей своей жизни идут против своего предназначения. На это могут указывать несколько важных признаков. Если вы были рождены в ноябре, то эта статья поможет вам встать на верный путь.

Необходимость научиться преодолевать трудности

В прошлой жизни люди ноября, скорее всего, часто перекладывали свои заботы на других людей, обременяя их своими проблемами. В этой жизни Вселенная хочет, чтобы они научились жить правильно, принимая негативные последствия свои поступков и выполняя возложенные на них обязанности. Чем более ответственными будут эти люди, тем быстрее поток проблем прекратится. В противном случае их жизнь будет похожа на нескончаемую вереницу неудач.

Избавление от злобы

Многие из тех, кто пришел в этот мир в ноябре, обижаются на мир и на окружающих из-за того, что другим людям везет больше. Кармическая задача людей ноября заключается в том, чтобы научиться не сравнивать себя с окружающими и прийти к душевному равновесию, поборов зависть, озлобленность и привычку искать виноватых в своих проблемах.

Создание семьи

Предназначение рожденных в одиннадцатый по счету месяц года — поиски второй половинки, а также рождение ребенка. В прошлой жизни эти люди могли быть центральной и эгоистичной фигурой, которая только поглощала ресурсы и чужое время. Настало время отдать должок госпоже природе. Этим людям нужно найти человека, которому захочется дарить себя без остатка. Добрые дела и поступки можно делать не только для близких, но и для окружающих. Это также уравновесит карму.

Контроль эмоций

Тем, кто пришел в этот мир в конце осени, необходимо научиться сдерживать эмоции или выплескивать негатив, но делать это не токсично, а правильно. В прошлых воплощениях многие люди могли сильно страдать из-за их действий. Импульсивность и жестокий нрав рожденных в ноябре приносили окружающим массу проблем. Настало время это исправить. Один из лучших способов стать лучшей версией себя — научиться быть спокойными.

Познание мира

Последняя и одна из самых важных задач людей, появившихся на свет в ноябре — познание мира. Им нужно развиваться, узнавать новое, много учиться и стараться отвечать на важные вопросы, которые появляются с течением жизни. Среди многих людей ноября встречаются известные ученые и первооткрыватели, что абсолютно не случайно, ведь их высшая задача — быть движущей силой в попытках понять этот мир.