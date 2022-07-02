Ким Кардашьян снялась в рекламной кампании своего бренда SKIMS в стиле 80-х
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Ким Кардашьян снялась в рекламной кампании своего бренда SKIMS в стиле 80-х

Ким Кардашьян снялась в рекламной кампании своего бренда SKIMS в стиле 80-х

Ким Кардашьян снялась в рекламной кампании своего бренда SKIMS. Она представила новую коллекцию "металлических" купальников, которые можно будет приобрести на сайте бренда уже 6 июля.

Вдохновением для фотосессии послужил стиль 80-х. На снимках, автором которых выступила британский фотограф Надя Ли Коэл, телезвезда предстала в типичном для того времени образе — с пышной прической, ярким макияжем и крупными аксессуарами.



В своем инстаграме* Ким рассказала, что переработала дизайн купальников по совету своей сестры Хлое, которая отметила, что нижняя часть изделий была недостаточно широкой и изготовлена из слишком тонкого материала.




Напомним, что в 2022 году SKIMS была включена в список 100 самых влиятельных компаний в мире по версии журнала Time.

*Instagram принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией


Ольга Петелина
# Шоу-бизнес Новости моды
По материалам: spletnik.ru

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