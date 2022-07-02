Ким Кардашьян снялась в рекламной кампании своего бренда SKIMS в стиле 80-х

Вадим Карасев

Ким Кардашьян снялась в рекламной кампании своего бренда SKIMS. Она представила новую коллекцию "металлических" купальников, которые можно будет приобрести на сайте бренда уже 6 июля.

Вдохновением для фотосессии послужил стиль 80-х. На снимках, автором которых выступила британский фотограф Надя Ли Коэл, телезвезда предстала в типичном для того времени образе — с пышной прической, ярким макияжем и крупными аксессуарами.









В своем инстаграме* Ким рассказала, что переработала дизайн купальников по совету своей сестры Хлое, которая отметила, что нижняя часть изделий была недостаточно широкой и изготовлена из слишком тонкого материала.













Напомним, что в 2022 году SKIMS была включена в список 100 самых влиятельных компаний в мире по версии журнала Time.

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Ольга Петелина