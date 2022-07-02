Кириенко и Пасечник посмотрели, как специалисты из Башкирии помогают восстанавливать пострадавшие от обстрелов здания в ЛНР

Вадим Карасев

В ходе рабочей поездки первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко и глава ЛНР Леонид Пасечник посетили город Петровское. Они посмотрели, как в городе специалисты из Башкирии помогают восстанавливать различные объекты социальной сферы – школы, дома.

Российские специалисты ремонтируют ГОУ ЛНР "Петровская школа № 22 имени генерал-майора М.М. Шаймуратова". Уже демонтированы части кровельного покрытия из шифера, сделали монтаж гидроизоляции по стропилам, заменили окна. Школу планировали восстановить в течение двух лет.

По итогам рабочего визита Кириенко предложил закончить ремонтные работы за год.

Также башкирские специалисты окажут содействие в восстановлении пострадавших объектов социальной сферы и жилищного фонда города Красный Луч, которые были повреждены в результате ракетного удара украинскими нацистами по городу 16 июня текущего года, в том числе речь шла о ГОУ ЛНР "Краснолучская школа №7".

Также делегация ознакомилась с работой проекта "Поезд здоровья". Бригады медицинских работников провели выездной прием, где жителей принимали кардиолог, эндокринолог, ЛОР, окулист, специалист УЗИ-диагностики.