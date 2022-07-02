Кристина Асмус общается с дочерью на интимные темы
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Кристина Асмус общается с дочерью на интимные темы

Кристина Асмус общается с дочерью на интимные темы
Актриса Кристина Асмус заявила, что лучше она расскажет все дочери, чем она все узнает на улице. Артистка растит дочь  от комика Гарика Харламова. Анастасии исполнилось семь лет, и артистка решила, что наступило время ответить на самые интимные вопросы любознательного ребенка. А девочку сейчас интересует слишком многое. И это хорошо, что, услышав незнакомое слово, она бежит с расспросами к маме, а не к подружкам на улице. «У нас нет табуированных тем. Дочь спрашивает у меня, что такое тампоны и что такое месячные, — я обсуждаю с ней все», — высказалась знаменитость на YouTube-шоу «ОК на связи».
По мнению звезды «Текста», не стоит уходить от темы, а лучше сразу удовлетворить любопытство ребенка. Кристина Асмус восемь лет прожила в браке с Харламовым. Пара никогда не демонстрировала нелады в семье, поэтому заявление о разводе стало для всех шоком. Сами супруги не стали вдаваться в подробности, заявив лишь, что не сошлись характерами. При этом каждый из них уверяет, что именно он стал инициатором разрыва. К чести обоих родителей, они принимают совместное участие в воспитании дочери, которой вообще долго не решались рассказать о расставании.
# Шоу-бизнес Асмус Кристина
По материалам: z-aya

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