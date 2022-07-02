Кристина Асмус общается с дочерью на интимные темы
Сегодня, 15:20
Актриса Кристина Асмус заявила, что лучше она расскажет все дочери, чем она все узнает на улице. Артистка растит дочь от комика Гарика Харламова. Анастасии исполнилось семь лет, и артистка решила, что наступило время ответить на самые интимные вопросы любознательного ребенка. А девочку сейчас интересует слишком многое. И это хорошо, что, услышав незнакомое слово, она бежит с расспросами к маме, а не к подружкам на улице. «У нас нет табуированных тем. Дочь спрашивает у меня, что такое тампоны и что такое месячные, — я обсуждаю с ней все», — высказалась знаменитость на YouTube-шоу «ОК на связи».
По мнению звезды «Текста», не стоит уходить от темы, а лучше сразу удовлетворить любопытство ребенка. Кристина Асмус восемь лет прожила в браке с Харламовым. Пара никогда не демонстрировала нелады в семье, поэтому заявление о разводе стало для всех шоком. Сами супруги не стали вдаваться в подробности, заявив лишь, что не сошлись характерами. При этом каждый из них уверяет, что именно он стал инициатором разрыва. К чести обоих родителей, они принимают совместное участие в воспитании дочери, которой вообще долго не решались рассказать о расставании.
По материалам: z-aya