Кристина Асмус рассказала о тяжестях съемок
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Кристина Асмус рассказала о тяжестях съемок

Кристина Асмус рассказала о тяжестях съемок
34-летняя актриса Кристина Асмус поделилась тем, что с ней произошло. Артистка рассказала, в каких условиях ей пришлось сниматься. Актриса посетовала, что на съемочной площадке царила нездоровая атмосфера. Фильм «Булки» режиссера Олега Асадулина выйдет на экраны уже 7 июля. В ленте снялись многие звездные актеры, включая Марка Богатырева, Бориса Дергачева, Юлию Топольницкую и Валентину Мазунину. Кристине досталась роль пекаря Татьяны Бабаниной. Специально для роли бывшей жене Гарика Харламова пришлось набрать 20 килограммов. С такой задачей Кристине справиться не удалось. Как оказалось, этим не исчерпывались все проблемы на съемках.
Асмус рассказала, как на самом деле ей приходилось работать. «Бывает, находишься на съёмочной площадке... Спал от силы час, и тот в самолёте, не ел неделю, чтобы в обтягивающем платье норм в кадре смотреться, сносишь сплетни и негатив, учишь километровые тексты, которые тебе вручили перед выходом в кадр. Получаешь травмы, снимаешься с t39, сталкиваешься с шантажом и диким хамством, работаешь по 20 часов без перерыва в любых условиях», — пожаловалась Кристина. Однако она подчеркнула, что все эти усилия стоят того, как публика встречает уже готовое кино. «Ты приходишь на премьеру и видишь эти счастливые лица! Людей, стесняющихся подойти сфотографироваться. Тебе дарят подарки, сделанные своими руками. Говорят потрясающие слова о кино. Задают вопросы, о которых ты даже не думал... И ты понимаешь, что всё не зря!» — резюмировала актриса.
# Шоу-бизнес Асмус Кристина
По материалам: z-aya

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