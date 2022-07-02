Кто родился 2 июля

Татьяна Петровна Ларионова, член Комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей. Работала в городской администрации Казани. Возглавляла управление социальной защиты министерства социальной защиты Республики Татарстан. Была государственным советником при президенте Татарстана Минтимере Шаймиеве, помощником главы республики по социальным вопросам. Занимала пост исполнительного директора Республиканского фонда возрождения памятников истории и культуры Татарстана (фонд «Возрождение»).

Неоднократно избиралась депутатом Государственного совета Республики Татарстан, являлась заместителем председателя регионального парламента.

Сардана Владимировна Авксентьева, заместитель председателя Комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству. Работала в администрации Якутска, министерстве по делам молодежи, туризма, физической культуры и спорта Якутии, национальной вещательной компании «Саха». Являлась заместителем генерального директора ОАО «Туймаада Даймонд», директором производственно-коммерческого комплекса «Аэроторгсервис» АО «Аэропорт Якутск». Занимала должность заместителя главы городского округа «город Якутск» — руководителя аппарата окружной администрации городского округа. Избиралась мэром Якутска.

Руслан Абдулвахиевич Лечхаджиев (57 лет), заместитель председателя Комитета Государственной Думы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры. Возглавлял филиал федерального казенного учреждения «Управление Северо-Кавказских автомобильных дорог Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северный Кавказ») в Чеченской Республике. Являлся заместителем начальника, начальником ФКУ Упрдор «Кавказ»

А ещё в этот день родился:

Игорь Васильевич Ляхов (53 года), председатель Смоленской областной Думы. Работал в ТОО АП «Вышегорское», был председателем Коллективного предприятия «Рыбковское». Занимал должность заместителя губернатора Смоленской области. Избирался депутатом Совета Рыбковского сельского поселения Сафоновского района и Смоленской областной Думы. В сентябре 2013 года возглавил региональный парламент.