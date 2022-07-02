Линдси Лохан вышла замуж в свой день рождения

Сегодня стало известно, что американская актриса Линдси Лохан вышла замуж. Супругом артистки стал арабский финансист Бадер Шаммас.

Линдси Лохан объявила о счастливом событии в соцсетях. Пара вместе около двух лет, из это время актриса поняла, что только с бизнесменом чувствует себя прекрасно.

«Я самая счастливая женщина на свете! Ты нашел меня и знал, что я хочу обрести счастье и благодать одновременно. Я поражена тем, что ты мой муж. Моя жизнь и мое все. Каждая женщина должна чувствовать себя так каждый день», — написала 36-летняя звезда.

О помолвке артистка сообщала еще в ноябре прошлого года. Тогда жених подарил Линдси дорогое кольцо, чем она похвасталась в личном блоге. «Моя любовь. Моя жизнь. Моя семья. Мое будущее», — делилась Лохан.