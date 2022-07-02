Марине Хлебниковой после пожара предстоит куча операций

Журналисты выяснили, что предстоит певице Марине Хлебниковой для восстановления. Пластический хирург Мадина Байрамукова оценила состояние певицы Марины Хлебниковой, которая пострадала в пожаре в собственной квартире. По словам эксперта, впереди еще много работы. Известно, что самые сильные ожоги пришлись на лицо и шею звезды. Исполнительница хита «Какао» какое-то время не могла дышать, а спустя несколько недель после ЧП перенесла пересадку кожи. Несмотря на пройденный путь, артистку ожидает ряд восстановительных процедур. Первая из них — это пластическая коррекция.Байрамукова отмечает, что приступать к пластике можно будет лишь тогда, когда пересаженная кожа заживет. «После этого Марине Хлебниковой предстоит делать коррекцию рубцов. Обычно после пересадки кожи применяются лазерные шлифовки СО2 и некоторые инъекционные процедуры. Но любые вмешательства должны быть исключительно щадящие», — заключила врач в беседе с Woman.ru. Напомним, беда в квартире Хлебниковой случилась в ноябре 2021 года. После пожара в своей двухэтажной квартире Марина оказалась в реанимации ожогового отделения НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского. К счастью, дочь и родители звезды не пострадали.