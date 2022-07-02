Марине Хлебниковой после пожара предстоит куча операций
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Марине Хлебниковой после пожара предстоит куча операций

Марине Хлебниковой после пожара предстоит куча операций
Журналисты выяснили, что предстоит певице Марине Хлебниковой для восстановления. Пластический хирург Мадина Байрамукова оценила состояние певицы Марины Хлебниковой, которая пострадала в пожаре в собственной квартире. По словам эксперта, впереди еще много работы. Известно, что самые сильные ожоги пришлись на лицо и шею звезды. Исполнительница хита «Какао» какое-то время не могла дышать, а спустя несколько недель после ЧП перенесла пересадку кожи. Несмотря на пройденный путь, артистку ожидает ряд восстановительных процедур. Первая из них — это пластическая коррекция.
Байрамукова отмечает, что приступать к пластике можно будет лишь тогда, когда пересаженная кожа заживет. «После этого Марине Хлебниковой предстоит делать коррекцию рубцов. Обычно после пересадки кожи применяются лазерные шлифовки СО2 и некоторые инъекционные процедуры. Но любые вмешательства должны быть исключительно щадящие», — заключила врач в беседе с Woman.ru. Напомним, беда в квартире Хлебниковой случилась в ноябре 2021 года. После пожара в своей двухэтажной квартире Марина оказалась в реанимации ожогового отделения НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского. К счастью, дочь и родители звезды не пострадали.  
# Шоу-бизнес Хлебникова Марина
По материалам: z-aya

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