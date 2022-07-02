Медведев заявил о завершении «бурного романа европейцев с украинцами»
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Медведев заявил о завершении «бурного романа европейцев с украинцами»

Медведев заявил о завершении «бурного романа европейцев с украинцами»Зампред Совбеза Медведев заявил о завершении бурного романа европейцев с украинцами

Европа устала от наплыва беженцев с Украины, что свидетельствует о приближающемся завершении «бурного романа европейцев с украинцами». Такое мнение в своем Telegram-канале выразил замглавы Совета безопасности, бывший президент и премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Так замглавы Совбеза отреагировал на информацию о митинге в Варшаве из-за огромного притока украинских беженцев в страну после начала специальной военной операции России. Медведев уточнил, что поляки таким образом «вспомнили про свой оголтелый национализм» и «напоминают криком почти четырем миллионам украинцев, разместившихся у них в стране, про то, что они в Польше».

«От украинофилии до украинофобии один шаг. Ведь угасающие чувства не зажечь снова никакими обещаниями будущего нескорого и неравного брака (мифического вступления в ЕС)», — написал Медведев.

Ранее Медведев описал совместное будущее Украины и ЕС. Он заявил, что слова бывшего председателя правительства России Виктора Черномырдина о том, что Украина вступит в Евросоюз «после Турции, а Турция никогда», актуальны до сих пор.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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