Минобороны: Начальник Генштаба проверил войска, задействованные в спецоперации

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ — первый замглавы Минобороны РФ генерал армии Валерий Герасимов проверил группировки российских войск, задействованные в проведении специальной военной операции на Украине. Об этом сообщило Министерство обороны в своем Telegram-канале.

В ходе проверки Герасимову доложили о применении войск при выполнении задач спецоперации. Также глава Генштаба заслушал других должностных лиц по вопросам боевого обеспечения действий российских сил на различных направлениях.

В сообщении отмечается, что, работая на командных пунктах, особое внимание он уделил вопросам использования «автоматизированных систем боевого управления в интересах наращивания ударных возможностей межвидовых группировок войск (сил)».