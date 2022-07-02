Минобороны РФ: в Харьковской области сбиты два самолета Су-25 воздушных сил Украины

В Министерстве обороны России рассказали о результатах 128 спецоперации на Украине. За трое суток взяты под контроль Лисичанский нефтеперерабатывающий завод, шахта Матросская, Желатиновый завод, населенный пункт Тополевка. Союзные силы вышли непосредственно к Лисичанску, сообщается на сайте ведомства.

За сутки высокоточным оружием ВКС России уничтожены два пункта управления, пять складов с боеприпасами в районах населенных пунктов Ивано-Дарьевка, Северск Донецкой Народной Республики, Белогоровка Луганской Народной Республики, Николаев, Лепетиха Николаевской области, живая сила и военная техника ВСУ в 26 районах. В ходе контрбатарейной борьбы высокоточным оружием ВКС России поражены два взвода реактивных систем залпового огня и два артиллерийских взвода в районе Лесовка, Селидово и Нетайлово, обстреливавших населенные пункты Донецкой Народной Республики.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены: 32 пункта управления ВСУ, радиолокационная станция обнаружения воздушных целей в районе Катранка Одесской области, три склада боеприпасов в районе Спорное Донецкой Народной Республики, живая сила и военная техника в 297 районах.

Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты два самолета Су-25 воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Барвенково и Курулька Харьковской области. Также сбито 11 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах Петровеньки, Берестовое Донецкой Народной Республики, Бражковка, Великие Хутора, Староверовка, Веселое, Байрак, Гетмановка, Иванчуковка, Перемога Харьковской области, Переможная Запорожской области. Перехвачено восемь реактивных снарядов системы залпового огня в районах: Никольское Харьковской области, Стаханов Луганской Народной Республики и Первомайск Донецкой Народной Республики.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 226 самолетов, 134 вертолета, 1411 беспилотных летательных аппаратов, 353 зенитных ракетных комплекса, 3873 танка и других боевых бронированных машин, 699 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3067 орудий полевой артиллерии и минометов, 3948 единиц специальной военной автомобильной техники.