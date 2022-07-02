На выходных в Иркутске ожидается дождливая погода

В Иркутске на выходных ожидается дождливая погода. Синоптики прогнозируют переменную облачность и кратковременные дожди, температура воздуха днем 2 июля составит +25, +27 градусов. Ветер 5-10 метров в секунду, местами порывы до 20 метров в секунду. В Братске переменная облачность и небольшой дождь, температура днем +20, +22 градуса, сообщает Иркутский гидрометцентр.

По области ожидается переменная облачность. Температура днем +25, +30, при облачной погоде +15 ,+20 градусов.

3 июля в регионе переменная облачность, местами небольшие дожди. Ветер 5-10 метров в секунду, порывы до 18 метров в секунду. Температура днем +21, +26 градусов, в северо-восточных районах при малооблачной погоде до +31.