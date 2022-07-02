На Западе отреагировали на указ Путина о национализации «Сахалина-2»
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На Западе отреагировали на указ Путина о национализации «Сахалина-2»

На Западе отреагировали на указ Путина о национализации «Сахалина-2»FT: указ президента Путина о «Сахалине-2» стал предупреждением для недружественных стран

Президент России Владимир Путин своим решением о специальных экономических мерах в отношении месторождений «Сахалина-2» проучил энергетических гигантов Запада. Так оценило указ российского лидера британское издание Financial Times (FT).

В статье указывается, что передача активов государству стало предупреждением для производителей топлива из недружественных стран, которые пытаются быстро и легко продать свои активы.



Указ Путина

Российский лидер подписал указ о специальных мерах в топливо-энергетической сфере в связи с недружественными действиями иностранных государств. Таким образом, он предписал сменить оператора нефтегазового проекта «Сахалин-2» Sakhalin Energy и передать имущество компании в собственность государству.

В документе говорится, что имущество оператора передадут в безвозмездное пользование созданной правительством компании. Также государству перейдут все права и обязанности оператора проекта.

Из указа Путина следует, что все сотрудники нынешнего оператора «Сахалин-2» Sakhalin Energy должны быть переведены в структуру нового оператора.

При этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что оснований для остановки поставок сниженного природного газа в связи с указом президента России Владимира Путина по «Сахалину-2» нет. На вопрос, может ли указ по «Сахалину-2» стать примером для национализации других компаний с национальным участием России, он ответил, что тут не может быть какой-то общей тенденции.

Детали по определению стоимости проектов для продажи долей в рамках создания новых компаний будут определяться правительством, отметил Песков.



Реакция Японии

Премьер-министр Японии Фумио Кисида, комментируя указ Путина, отмечал, что такое решение российского лидера не означает, что поставки СПГ будут сразу же остановлены. Он также добавил, что теперь стране необходимо продумать дальнейшие шаги.

При этом заместитель генерального секретаря кабинета министров Японии Сэйдзи Кихара заявил, что правительство Японии надеется, что решение Москвы сделать оператором нефтегазового проекта «Сахалин-2» российское ООО не повлияет на ее права и интересы в данном проекте. Он добавил, что сейчас Токио изучает детали решения и не готов дать ответ касательно своих дальнейших действий.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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