"Нет табуированных тем": Асмус призналась, что обсуждает с 8-летней дочерью интимные вопросы
34-летняя актриса Кристина Асмус воспитывает 8-летнюю дочь от комика Гарика Харламова, однако признается, что карьера отнимает у нее слишком много времени и она мало ею занимается.
В отношениях с дочерью Асмус выбирает необычный подход: поощряет прогулки с друзьями, разные активности, но выступает против траты слишком большого количества времени на гаджеты и игры. Об этом она рассказала на YouTube-шоу "ОК на связи".
По мнению Кристины, мамочки, которым лишь бы ребенка чем-то занять, даже телефоном, поступают неправильно.
В таком возрасте дети обычно очень любопытны и начинают бесконечное количество "почему?". Кристина с энтузиазмом отвечает на любые вопросы, даже если они касаются интимных тем.
Почему Асмус вырезали из фильма "Своя война. Шторм в пустыне"
Актриса снялась в одной из главных ролей в картине Алексея Чадова, однако на экраны попала лишь одна сцена с ней. На самом деле продюсеры просто решили отказаться от гражданской линии и побольше времени уделить военной. Кристина пожаловалась, что многим пожертвовала ради роли, но все зря.
Однако скоро можно будет увидеть другие фильмы с актрисой. 7 июля выходит в прокат картина "Булки", а 20 октября — "Декабрь".