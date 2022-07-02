"Нет табуированных тем": Асмус призналась, что обсуждает с 8-летней дочерью интимные вопросы
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"Нет табуированных тем": Асмус призналась, что обсуждает с 8-летней дочерью интимные вопросы

"Нет табуированных тем": Асмус призналась, что обсуждает с 8-летней дочерью интимные вопросы

34-летняя актриса Кристина Асмус воспитывает 8-летнюю дочь от комика Гарика Харламова, однако признается, что карьера отнимает у нее слишком много времени и она мало ею занимается.

В отношениях с дочерью Асмус выбирает необычный подход: поощряет прогулки с друзьями, разные активности, но выступает против траты слишком большого количества времени на гаджеты и игры. Об этом она рассказала на YouTube-шоу "ОК на связи".


По мнению Кристины, мамочки, которым лишь бы ребенка чем-то занять, даже телефоном, поступают неправильно.

Слава Богу, мой ребенок весь в синяках и ссадинах сейчас — растет во дворе, падает, играет, а не в телефоне сидит. Пока другие мамочки сидят на лавочках, я все время бегаю с ними, все время всех догоняю.

В таком возрасте дети обычно очень любопытны и начинают бесконечное количество "почему?". Кристина с энтузиазмом отвечает на любые вопросы, даже если они касаются интимных тем.

У нас нет табуированных тем. Дочь спрашивает у меня, что такое тампоны и что такое месячные — я обсуждаю с ней все и не говорю: "Приходи через три года, тебе пока это рано".

Почему Асмус вырезали из фильма "Своя война. Шторм в пустыне"

Актриса снялась в одной из главных ролей в картине Алексея Чадова, однако на экраны попала лишь одна сцена с ней. На самом деле продюсеры просто решили отказаться от гражданской линии и побольше времени уделить военной. Кристина пожаловалась, что многим пожертвовала ради роли, но все зря.

Раздвинула графики, отказалась от других съемок <…> снималась по 20 часов ежедневно. У меня было очень много сцен с Виктором Ивановичем Сухоруковым, целая огромная история с Артемом Ткаченко — его зрители кинотеатра в фильме вообще не увидят. Но Леша обещает, что будет режиссерская версия, и там мы посмотрим все наши сцены.

Однако скоро можно будет увидеть другие фильмы с актрисой. 7 июля выходит в прокат картина "Булки", а 20 октября — "Декабрь".

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По материалам: uposters.ru

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