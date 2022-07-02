Новые знакомства у Тельцов, успехи в любви у Раков: гороскоп от Павла Глобы на неделю с 4 по 10 июля 2022 года

Впереди нас ждет активная неделя, которая принесет многим знакам зодиака интересные встречи. Однако для некоторых это будет период затишья и восстановления связей. Павел Глоба составил гороскоп на неделю с 4 по 10 июля 2022 года и рассказал, кому предстоит участие в крупных событиях и продвижение по карьерной лестнице, а также кого ждут яркие впечатления от отдыха со второй половинкой.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Это будет довольно спокойная и гармоничная неделя для личных отношений, и вносить в эту сферу радикальные перемены не рекомендуется. В профессиональной сфере возможно замедление некоторых вопросов, существенное продвижение по карьерной лестнице также не предвидится. На выходных следует уделить внимание своим близким друзьям и родным, желательно провести время на природе, чтобы восстановить силы после трудной недели.

Телец (20 апреля — 20 мая)

На предстоящей неделе Тельцы смогут вздохнуть полной грудью и насладиться теми приятными моментами, которые приготовила им судьба. Они могут отправиться в долгожданное путешествие, завести новые интересные знакомства и получить радостные эмоции. Кроме того, представителей знака ждет успех в профессиональной и финансовой сферах, они также могут получить выгодное предложение для развития своего бизнеса.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Для Близнецов сейчас наступает идеальный момент, чтобы отправиться в отпуск, начать новые отношения и укрепить существующие. Не забывайте о том, что если вы хотите, чтобы ваша связь со второй половинкой была прочной, в отношения нужно существенно инвестировать. Также вложения понадобятся, если у вас есть желание развивать свой бизнес. Любые инвестиции в этот период позже окупятся сполна, поэтому дерзайте.

Рак (22 июня — 22 июля)

Звезды будут благоволить Ракам в любви на этой неделе. Однако все успехи в личной жизни будут зависеть только от их настойчивости, внимания и поведения. Также важно верно расставить приоритеты и выработать стратегию развития личных отношений, чтобы все складывалось гармонично. В профессиональной сфере стоит воспользоваться благоприятным влиянием звезд и определить цели на ближайшее будущее. Это самое подходящее время для развития бизнеса и своих профессиональных навыков.

Лев (23 июля — 22 августа)

Чтобы не совершить ошибки в любовной и профессиональной сфере на этой неделе, Львам стоит на время свернуть свою активность и оставить все как есть. Никаких действий также не стоит предпринимать одиноким представителям знака, в противном случае новые отношения могут зайти в тупик. Идеальным выходом из ситуации будет отправиться в путешествие и качественно отдохнуть.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сейчас вы вступаете в новый этап своего профессионального развития или просто стоите перед выбором, какой путь избрать. Если многие варианты блещут своей привлекательностью, стоит ненадолго остановиться и определить для себя цели на будущее. В личной жизни вас также ждут перемены. Пора взять ситуацию в свои руки и создать крепкие отношения или установить определенные границы в существующих связях.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Весы столкнутся с вопросами личного характера, которые придется решать на этой неделе. Кроме того, от этого будет зависеть благополучие супружеских отношений. Если один из партнеров пожелает доминировать, это приведет к серьезным конфликтам и разногласиям. Это будет испытание ваших отношений на прочность, поэтому постарайтесь достойно его пережить. На работе будет более благоприятная обстановка, возможно продвижение по карьерной лестнице, однако для этого также потребуется подстраиваться под определенные обстоятельства.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Если вы стояли перед какой-то финансовой или профессиональной стеной, которая казалась непреодолимой, то в ближайшее время вы сможете справиться с препятствиями. Для этого стоит открыться нестандартным решениям и возможностям. В личных отношениях наступает прекрасное время. Это именно тот период, когда вы сможете завести новые знакомства, а также отправиться со второй половинкой в путешествие, чтобы укрепить существующую связь.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сейчас хорошее время, чтобы смело действовать для достижения своей цели. Никто, кроме вас самих, не сможет расставить приоритеты. Помните, что судьба благосклонна к вам, когда вы выходите навстречу собственным нуждам. На этой неделе вас также ждет медленный, но устойчивый финансовый рост. В личных отношениях могут возникнуть разногласия и конфликты, важно в этом случае найти компромисс и по обоюдному согласию провести время в романтической обстановке.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Ближайшие несколько дней могут показать вам, насколько серьезны разногласия и споры со второй половинкой. Чтобы найти баланс, возможно, стоит дистанцироваться от того, что приносит повседневная жизнь, и более свободно относиться к требованиям партнера. Помните, если на этой неделе вы не сможете найти компромисс со второй половинкой, это приведет к еще более сложным ситуациям. На работе пока затишье, но не переставайте делать все от вас зависящее, чтобы изменить ситуацию.

Водолей (20 января — 18 февраля)

У Водолеев на этой неделе может возникнуть ощущение, что все вокруг настроено против них. Действительно эту неделю будет трудно назвать гармонично, однако это подходящий момент для того, чтобы подвести итоги последних недель и рассмотреть те аспекты, которые можно улучшить и оптимизировать, в том числе профессиональную и любовную сферы.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

На этой неделе Рыбам нужно следовать за своей мечтой. Все преграды на пути к достижению целей вы сможете успешно обойти. Главное, позволить себе двигаться в нужном направлении, не форсируя определенные ситуации. Неделя будет спокойной в отношениях, никаких споров не предвидится. Стоит большую часть времени посвятить отдыху и приятному времяпровождению со второй половинкой.