О Юре Шатунове высказалась бывшая жена его продюсера
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О Юре Шатунове высказалась бывшая жена его продюсера

О Юре Шатунове высказалась бывшая жена его продюсера
Певец Юрий Шатунов недавно трагически скончался. 53-летняя Наталья Грозовская поделилась интересными подробностями о характере Юрия Шатунова. Ушедший из жизни артист отличался особенной скромностью. Бывшая жена продюсера «Ласкового мая» Андрея Разина некоторое время была солисткой коллектива. Наталья — единственная женщина, которая когда-либо выступала в группе. В 2013-м она вышла замуж за Разина, но брак оказался недолгим. Неудивительно, что Наталья хорошо знала Юрия. Она давно живет в Америке, но продолжает общаться с бывшим мужем. Грозовская уверяет: слухи о том, что вражда с продюсером подорвала здоровье исполнителя хита «Белые розы», на самом деле беспочвенны.
«Юра был хорошим и добрым человеком. Я запомнила его талантливым и интеллигентным. Мы с ним дружили, помогали друг другу. Шатунов никогда не жаловался на здоровье. Когда я получила известие о том, что Юра умер, просто не поверила своим глазам. Нам всем его будет не хватать на земле!» — заверила Наталья. Она подчеркнула, что в молодости Юрий даже не думал о деньгах. Артист не обсуждал гонорары с продюсером и довольствовался тем, что получал за свои концерты. «Был обыкновенным, простым человеком. Шатунов искренне любил музыку и то, что он делал. Вы знаете, деньги он даже не просил в молодости. Иногда лишь говорил: «Я хочу хоккейную клюшку, хочу компьютер...» Ему это всё покупали, и он был очень доволен!» — раскрыла бывшая жена Разина в интервью порталу Prozvezd.
# Шоу-бизнес Шатунов Юрий
По материалам: z-aya

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