ОНФ открыл сбор для 109 стрелкового батальона Народной милиции ДНР

Вадим Карасев

Народный фронт объявил о начале сбора средств для помощи 109 стрелковому батальону Народной милиции ДНР.

Курирует мероприятие военный корреспондент НТВ Михаил Чебоненко. Сбор проходит в рамках акции "Все для Победы".

Бойцам нужно все для жизни в полевых условиях: фляги, лопаты, плащ-палатки, шлемы, подсумки и многое другое.

"Задача ребят – приблизить общую для всех нас Победу, и мы можем им в этом помочь!", - сказал Чебоненко.

Подробности сбора на pobeda.onf.ru