ОНФ открыл сбор для 109 стрелкового батальона Народной милиции ДНР
Сегодня, 07:55 Вадим Карасев
Народный фронт объявил о начале сбора средств для помощи 109 стрелковому батальону Народной милиции ДНР.
Курирует мероприятие военный корреспондент НТВ Михаил Чебоненко. Сбор проходит в рамках акции "Все для Победы".
Бойцам нужно все для жизни в полевых условиях: фляги, лопаты, плащ-палатки, шлемы, подсумки и многое другое.
"Задача ребят – приблизить общую для всех нас Победу, и мы можем им в этом помочь!", - сказал Чебоненко.
Подробности сбора на pobeda.onf.ru
По материалам: uposters.ru