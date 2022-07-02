От белья до декора: 7 вещей для романтического ужина

Вадим Карасев

В новой подборке редактор моды Spletnik Надя Бесчетникова собрала семь вещей, которые помогут создать особую атмосферу во время романтического ужина и после него.

Красивые летние закаты и долгие вечера располагают к романтическим ужинам. Тем более если еще посмотреть любимые ромкомы или почитать звездные истории любви, которых в последнее время в избытке: от нашумевшего воссоединения Дженнифер Лопес и Бена Аффлека до не такого медийного, но такого душевного романа Киану Ривза и Александры Грант. В общем, легко почувствовать, как любовь искрится в воздухе — и нет повода не поддаться этому настроению.

1.Свеча ручной работы в фарфоровом стакане

Цена: 5 000 руб.

Какой романтический ужин без свечей? Украсить стол можно свечами ручной работы с ароматом шампанского и клубники от художницы-керамиста Виктории Дего. Форма в виде бутона цветка тоже отлично впишется в тематику вечера. Эти свечи особенно понравятся поклонникам разумного потребления, ведь после того как свеча догорит, форму можно использовать повторно: в качестве емкости для хранения мелочей или подсвечника для чайных свечек.





2.Набор бокалов для вина (2 шт.)

Цена: 7 300 руб.

Красный цвет ассоциируется со страстью и без него романтический декор тоже редко обходится. Двухцветные бокалы симметричной расцветки могут стать символом гармонии и единства — вместе они смотрятся гораздо эффектнее, чем поодиночке.





3.Тарелка Send Nudes

Цена: 950 руб.

Невербальные намеки можно послать и с помощью таких тарелок, которые делает локальный бренд керамической посуды Moroz Ceramics Кати Мороз. Вся посуда делается вручную в мастерской автора. Кстати, тарелки с провокационными и забавными надписями — это еще самое обыкновенное, что можно найти в магазине. В ассортименте много экспериментальных вещей, например, стаканы с глазами или подсвечники в виде упаковки презерватива.





4.Съедобный гель для тела со вкусом сахарной ваты

Цена: 3 100 руб.

Для ужина у каждого есть свои фирменные рецепты, а для его продолжения можно запастись вот таким съедобным гелем для интимного массажа. В комплекте с лубрикантом также идет небольшая упаковка леденцов-шипучек для оральных ласк.





5.Бархатный чокер с перьями

Цена: 2 800 руб.

Дразнящий образ можно создать с помощью чокера с перьями, добавив тактильных ощущений к объятиям и поцелуям. В ассортименте есть две расцветки: черная — для настоящей femme fatale и бежевая для создания более нежного образа.





6.Кожаный лиф

Цена: 5 190 руб.

Если кружевное белье уже наскучило, а к БДСМ вы еще не подступились, то добавить остроты (и намекнуть на эксперименты) можно, надев кожаное белье. Во время романтического ужина дома лиф с заклепками можно использовать и в качестве топа, комбинируя его со свободной полупрозрачной рубашкой, например.





7.Бра из латуни

Цена: 83 000 руб.

Создать романтическую обстановку можно не только с помощью свечей — приглушенный свет бра или торшера придаст интимности моменту. Оригинальные модели можно найти у уфимского бренда Vetvi. Бра в виде сплетения стволов дерева с пылающим внутри "огнем" поможет и в четырех стенах квартиры мысленно перенестись на природу и почувствовать, будто вы уединились в укромном уголке.





Надя Бесчетникова