Пассажирам самолета дали по 10 тысяч долларов, чтобы они отказались лететь

Вадим Карасев

Delta Airlines ошибочно продала восемь лишних билетов на рейс из штата Мичиган в Миннеаполис на этой неделе. Всем мест не хватило, и членам экипажа пришлось обратиться к пассажирам и попросить кого-то выйти.

Однако бесплатно, разумеется, никто бы не стал отказываться от запланированного полета, и пришлось предлагать им деньги. "Если у вас есть Apple Pay, мы переведем вам деньги прямо сейчас", — цитирует слова стюардессы очевидец.

Представитель компании не стал комментировать ситуацию, но сказал, что сотрудники действительно имеют право предлагать компенсацию в случае подобных ситуаций, сообщает The Post Friday. Это правило действует в Delta Air Lines с 2017 года и предполагает выплаты до $ 10 000.

Возможно, об этом кто-то из пассажиров знал и поэтому торговался до последнего. Сначала людям предлагали пять тысяч, потом семь, но вскоре ценник поднялся до десяти. Один мужчина пожаловался, что упустил возможность заработать, так как обязательно должен был проводить свою слабовидящую жену.

В интервью один из пассажиров признался, что даже не мог поверить, что им действительно дадут такую сумму. Он обращался к другим людям и спрашивал: "Это розыгрыш, да?"

К слову, это полностью соответствует политике компании, которая стремится вовремя не задерживать рейсы, даже если придется быстро решить вопрос за деньги. Представитель компании в соцсетях извинился за неудобство.

Если вы столкнулись с задержками и отменами в последнее время, я прошу прощения. Мы потратили годы на то, чтобы сделать Delta Air Lines лидером отрасли по надежности, и хотя большинство наших рейсов продолжают выполняться вовремя, такой уровень сбоев и неопределенности неприемлем.

