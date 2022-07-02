Пьера Нарцисса похоронили в семейном склепе в Камеруне

Пьера Нарцисса, умершего 21 июня, отпели в ЦКБ №1. Родственники певца улетели в Камерун, где его захоронили. Вдова исполнителя хита «Шоколадный заяц» присутствовать на еще одной церемонии не сможет.

30 июня в Москве простились с Пьером Нарциссом, чье сердце остановилось во время операции на почки. На траурную церемонию пришли близкие, друзья-коллеги, среди которых Яна Чурикова, Алексей Кабанов, Александр Бердников.

Организацию похорон взяла на себя эск-супруга артиста Валерия. К слову, еще в субботу должна была состояться панихида, но тело Пьера не выдали (не хватило одной бумаги от посольства Камеруна).

«Нарцисс, солнышко мое, я всегда буду любить тебя, — произнесла на мероприятии рыдающая Валерия. — Наш путь был довольно сложным. Мы точили друг друга, как камни, острые камни, которые сглаживали друг друга. Пьер, когда я узнала о твоей смерти, то не могла поверить. Мне звонили со всего мира. Солнышко, ты проделал огромный путь из Африки в Россию. Вместе мы раскачаем этот мир, я тебя очень люблю».

Как стало известно «СтарХиту», Пьера похоронили в семейном склепе. Там же покоятся его папа и бабушка.

Бывшая жена Нарцисса была против захоронения певца в Камеруне, но ей пришлось смириться с семейной традицией. Так, родственники артиста всячески препятствовали церемонии прощания в Москве, из-за чего ее переносили несколько раз.

«Сестра и мать Пьера думали, что я украду тело, кремирую и где-то похороню прах. Для него и в самом деле на Аллее славы (часть Троекуровского кладбища, где хоронят знаменитостей, — прим. ред.) есть хорошее место. Он же здесь герой, здесь он и должен быть», — возмущалась Калачева.