Певица Валерия рассказала о своей беде
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Певица Валерия рассказала о своей беде

Певица Валерия рассказала о своей беде
Певица Валерия принесла извинения зрителям. Жители и гости городов Сочи, Краснодар и Пятигорск не услышат в ближайшее время Валерию. Планировавшиеся концерты пришлось перенести. А все потому, что артистка снова подхватила коронавирус. Если кто-то думал, что после отмены всех ограничений инфекция на нас обиделась и самоликвидировалась, спешим вас разочаровать: она никуда не делась. И, по уверению вирусологов, останется с нами навсегда.
«Недавно свалилась с ковидом, кстати, уже второй раз. Переболела, казалось бы, легко, но осложнения избежать все равно не удалось. Общее самочувствие хорошее — живу, работаю, снимаюсь, но сильнейшая заложенность в груди и кашель не позволяют мне полноценно петь. До последнего надеялась в срок восстановиться, но от моего желания зависит не все. Сольные концерты под фонограмму в жизни не давала, а петь сейчас совсем не могу»,  — пишет артистка в соцсети. Она поясняет, что концерты не отменены совсем, а перенесены на сентябрь, так как летние площадки уже все расписаны. Но нынешние билеты действительны на ее осенние выступления. «Очень вас прошу понять меня и простить», — обращается к поклонникам Валерия и получает мощную волну поддержки с пожеланиями скорейшего выздоровления.
# Шоу-бизнес Валерия, певица
По материалам: z-aya

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