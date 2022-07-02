Певица Валерия рассказала о своей беде

Певица Валерия принесла извинения зрителям. Жители и гости городов Сочи, Краснодар и Пятигорск не услышат в ближайшее время Валерию. Планировавшиеся концерты пришлось перенести. А все потому, что артистка снова подхватила коронавирус. Если кто-то думал, что после отмены всех ограничений инфекция на нас обиделась и самоликвидировалась, спешим вас разочаровать: она никуда не делась. И, по уверению вирусологов, останется с нами навсегда.«Недавно свалилась с ковидом, кстати, уже второй раз. Переболела, казалось бы, легко, но осложнения избежать все равно не удалось. Общее самочувствие хорошее — живу, работаю, снимаюсь, но сильнейшая заложенность в груди и кашель не позволяют мне полноценно петь. До последнего надеялась в срок восстановиться, но от моего желания зависит не все. Сольные концерты под фонограмму в жизни не давала, а петь сейчас совсем не могу», — пишет артистка в соцсети. Она поясняет, что концерты не отменены совсем, а перенесены на сентябрь, так как летние площадки уже все расписаны. Но нынешние билеты действительны на ее осенние выступления. «Очень вас прошу понять меня и простить», — обращается к поклонникам Валерия и получает мощную волну поддержки с пожеланиями скорейшего выздоровления.