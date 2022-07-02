Пять вопросов про соцконтракт

С 1 июля максимальный размер помощи для индивидуальных предпринимателей вырос

С 1 июля максимальный размер помощи по соцконтракту для индивидуальных предпринимателей вырос с 250 тысяч рублей до 350 тысяч рублей, а для граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, — со 100 тысяч рублей до 200 тысяч рублей. Кто может получить эти деньги и на каких условиях, разбиралась «Парламентская газета».

1. Что такое социальный контракт

Такой вид государственной помощи появился в России еще в 2013 году. Однако особую популярность соцконтракт получил в пандемию, когда многие граждане потеряли работу. В итоге с 2021 года соцконтракт можно заключить в любом регионе страны.

Актуальность такого договора усилилась и в 2022 году, после введенных против России санкций, которые могут привести к росту безработицы.

Ранее в Правительстве приняли постановление, по которому зарплату уволенных после 1 марта и признанных безработными не будут учитывать при оценке общего дохода семьи для заключения соцконтракта.





2. Как получить помощь?

Заключить социальный контракт может только гражданин России. Также нужно иметь постоянную регистрацию в том регионе, где человек обращается за помощью. Если же нуждающийся прописан в другом субъекте, потребуется справка, что по месту прописки соцконтракт он не заключал.

Чтобы заключить социальный контракт, можно обратиться в региональные органы соцзащиты или МФЦ. Также оформить соцконтракт можно на портале госуслуг. При этом в оформлении контракта могут отказать, например, если выяснится, что человек не относится к нуждающимся.

После заключения контракта и получения помощи у граждан появляются определенные обязательства. Например, пройти переобучение и повысить квалификацию, открыть ИП или завести личное подсобное хозяйство.

Размер выплаты по соцконтракту зависит от цели его заключения. Так, на открытие собственного дела с 1 июля можно получить 350 тысяч рублей стартового капитала, а на личное подсобное хозяйство — 200 тысяч рублей.

3. Какие виды договоров бывают?

Социальные контракты бывают трех основных видов.

По поиску работы. Например, власти могут оплатить переобучение гражданина на специальных курсах. При этом человеку необходимо будет зарегистрироваться в службе занятости и разместить свое портфолио на федеральном портале «Работа в России».

На время поиска работы человеку также оказывают материальную поддержку. После заключения социального контракта он получает единовременную выплату в размере прожиточного минимума. А после того как найдет работу, еще три таких выплаты в течение трех месяцев, рассказала ранее «Российской газете» замминистра труда Ольга Баталина.

По открытию собственного дела. Еще одно направление использования социального контракта - это индивидуальное предпринимательство или самозанятость. В этом случае человеку дают стартовый капитал на открытие дела, например парикмахерской или мастерской по ремонту обуви.

Деньги можно потратить на аренду помещения или покупку необходимых материалов, но строго по профилю. В подтверждение целевого использования средств предоставляются товарные и кассовые чеки, договор купли-продажи, расписки и так далее.

На ведение личного хозяйства. С 2021 года в рамках социального контракта также можно получить средства на поддержку личного подсобного хозяйства. На эти деньги можно купить сельхозтехнику или животных. Главное условие — получать потом доход от продажи сельскохозяйственной продукции.

4. Можно ли потратить деньги на текущие нужды?

Также с 1 мая этого года выплаты по соцконтракту защитили от списания за долги. При этом такая норма не освобождает граждан от обязанности платить по кредитам. Просто они могут сделать это позже, когда их материальное положение улучшится.

5. Что будет, если нарушить условия?

Нарушение оговоренных условий соцконтракта является основанием для его прекращения, а значит, прекратятся и положенные по нему выплаты.

Если же получатель выплат решил прекратить индивидуальную предпринимательскую деятельность по собственной инициативе, пока соглашение еще действует, то ему придется вернуть деньги, полученные в качестве государственной социальной помощи.