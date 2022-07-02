Почему комары выбирают себе жертву, женщин с какой группой крови они кусают чаще
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Почему комары выбирают себе жертву, женщин с какой группой крови они кусают чаще

Почему комары выбирают себе жертву, женщин с какой группой крови они кусают чаще

Во время жаркой летней погоды появляется немалое количество комаров. Некоторые люди не могут от них спастись — их постоянно кусают эти противные насекомые. А кому-то везет отделаться несколькими укусами за весь летний сезон. Получается, что эти вредители выбирают себе жертв. Далее мы расскажем, женщин с какой группой крови обожают кусать комары.

Какая группа крови нравится комарам больше всего

Научные эксперименты доказывают, что комары предпочитают 1 группу крови, а 2, 3 и 4 для них не представляет большой ценности. Но тем не менее комар может укусить любого человека, потому что все люди выдыхают углекислый газ, а это для них как приманка. СО2 они слышат за 10-20 метров от себя и сразу же летят туда. Чем сильнее человек дышит, тем больший интерес у комаров проявляется к нему.

Каких людей комары предпочитают кусать в первую очередь


Им нравятся беременные женщины, те, кто занимаются спортом или тяжелым физическим трудом, а также употребляющие алкоголь. Специалисты говорят, что комары чаще всего кусают именно женщин. Это, скорее всего, вызвано тем, что у них более тонкая кожа и сосуды располагаются почти на поверхности.

Еще неким магнитом для комаров является темная одежда, а светлую они попросту не видят, потому что в ней люди сливаются с окружающей средой. Насекомые очень хорошо слышат запахи различных духов и одеколонов, как бы это странно не звучало, поэтому реагируют на них.

Тот человек, который начинает сильно нервничать, будет укушен комаром быстрее, чем тот, кто полностью спокоен. Организм в таком состоянии выделяет гормон кортизол, который приманивает этих вредных насекомых.

«Кстати, этим можно объяснить, почему после первого же укуса комара, когда вы начинаете нервничать, на вас тут же набрасывается целая стая — чуют кортизол», — рассказал в своем интервью Сэм Уоттс, который является основателем клиники Mind Body Medical.

Вот такие прихотливые насекомые, которые сначала ищут и подбирают себе жертву по своим предпочтениям, и только потом ее кусают.

# Общество Здоровье
По материалам: rsute

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